Чарли Шин обозвал Рианну в эфире ток-шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В новом выпуске передачи Watch What Happens на вопрос ведущего о словесной перепалке с Рианной в Twitter Чарли Шин воскликнул: «О, с этой стервой?!», а потом добавил, что певица «не знает правил элементарной вежливости и здравого смысла».

Приглашенный гость программы заметил, что этими словами о певице Чарли сделал себе только хуже.

Конфликт между Чарли Шином и Рианной возник еще в 2014 году. В одном из ресторанов Лос-Анджелеса, куда Чарли пришел со своей подругой, порноактрисой Бретт Росси, они встретили Рианну. Возлюбленная актера попросила Чарли пригласить певицу к ним за столик, так как много лет является ее фанаткой. Но Рианна отказалась, заметив, что не хочет сидеть рядом с девушкой "легкого поведения". Чарли Шин решил отомстить артистке и написал гневный пост у себя в Twitter.

«Мы оказались недостаточно круты для принцессы или, в данном случае, деревенской дуры. Рианна, ты не всегда будешь на вершине. Мы рады, что не провели с тобой время», - написал актер.

Рианна же промолчала, но выложила фотографию, где дает автограф поклоннику, к телу которого приклеила в фотошопе лицо Шина.

Джерело: Hello!