Человек-амфибия? Рианна повторила эпатажный образ с показа Gucci

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Певица облачилась в сияющую сетку, напоминающую то ли кольчугу, то ли костюм Ихтиандра

Простого бохо-шика, столь популярного на рок-фестивале Coachella, для Рианны явно оказалось недостаточно. Певица любит эпатировать публику, куда бы она не отправилась. Поэтому для посещения концертов под открытым небом она выбрала самый скандальный образ из подиумной коллекции Gucci осень-зима 2017/2018, которая еще даже не появлялась в магазинах.

Казалось бы, лук довольно простой: рваные шорты из денима и ретро-футболка с маркерными надписями. Но этот банальный на первый взгляд комплект надет на полупрозрачную сияющую сетку.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 16 2017 в 11:48 PDT

Рианна рискнула даже надеть сетку-балаклаву, полностью скрывающую лицо. Поверх нее певица поместила очки Gucci.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 16 2017 в 1:01 PDT

Джерело: Elle