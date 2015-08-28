«Человек-паук» снялся в фотосессии для Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дебютировав в качестве нового «Человека-паука» в киновселенной Marvel, Том Холланд, ожидаемо, сразу же обзавелся международной славой.

В ближайшем будущем 20-летнего британского актера можно будет увидеть не только на большом экране, но и в глянце – Холланд снялся в фотосете для нового номера L’Uomo Vogue.

В 2017 году у Холланда, в феврале этого года получившего «британский Оскар», премию Британской академии кино и телевидения BAFTA как «Восходящая звезда», выходит сразу несколько новых проектов. Первый, «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом и Робертом Паттинсоном, появится в кинотеатрах 27 апреля. С 6 июля Тома Холланда вновь можно будет увидеть в супергеройском костюме в «Человек-паук: Возвращение домой». А под конец года Том появится еще и в «Войне токов» с Бенедиктом Камбербэтчем и Николасом Холтом.

Джерело: popcornnews