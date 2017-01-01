Челси Клинтон заступилась за младшего сына Дональда Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дочь экс-президента США Билла Клинтона Челси заступилась за младшего сына Дональда Трампа, 10-летнего Бэррона, которому устроили настоящую травлю в соцсетях.

Сценаристка американского шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич «пошутила», что Бэррон расстреляет детей в школе и перейдет на домашнее обучение. Пользователи сети мгновенно отреагировали на высказывание Кэти – кто-то раскритиковал ее за такие слова и предложил уволить с телеканала, а кто-то, наоборот, присоединился к насмешкам. Ранее известная американская актриса и телеведущая Рози О'Доннелл разгневала интернет-пользователей тем, что назвала Бэррона аутистом. После победы Трампа на выборах она разместила ссылку на видео из YouTube, на котором сонный и уставший Бэрррон стоит рядом с отцом, произносящим свою победную речь в первую ночь после выборов. Видео сопровождалось комментарием О'Доннелл: «Бэррон Трамп страдает аутизмом?» Однако пользователи соцсети актрису не поддержали. Она удалила ссылку на видео, а позже извинилась перед Дональдом и Меланией. «Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям», – написала Челси Клинтон у себя в Twitter. 36-летняя Челси Клинтон знает, о чем говорит, – она много раз подвергалась насмешкам, когда ее отец был президентом, в том числе и со стороны шоу Saturday Night Live, которое издевалось над ее внешностью, и упоминалась в публикациях, связанных с секс-скандалом вокруг Билла Клинтона и Моники Левински.

Після розгляду у комітеті законопроект про захист державної мови значно відрізнятиметься від кожного з трьох, зареєстрованих нині. Про це в коментарі «Главкому» сказав глава парламентського Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

«Спочатку вони зміняться в комітеті, у мене навіть немає сумнівів, потім буде перше читання, потім буде змінюватись до другого читання, і законопроект, на який ми врешті-решт вийдемо, буде виглядати абсолютно інакше: він захищатиме українську мову, каратиме за порушення закону, але якихось нелогічних речей у ньому не буде», – зазначив він.

Коментуючи найбільш резонансний проект закону про державну мову №5670 , Княжицький наголосив, що у документі є кілька «абсолютно нелогічних речей, які не можна втілити, проконтролювати в демократичній країні».

Глава профільного комітету зауважив: він хотів би, щоб закон було ухвалено і підтримано і міжнародними організаціями, і українською спільнотою. «Я б не хотів, щоб будь-який з проектів закону став провокацією і щоб він ніколи не був прийнятий… Очевидно, закон наштовхнеться на супротив при прийнятті. Бо люди, які виступають системно проти української мови, будуть проти будь-якого закону. Але ми маємо зробити такий закон, де не буде нелогічних речей», – додав він.

Нагадаємо, 19 січня у Верховній Раді України було зареєстровано проект №5670 закону «Про державну мову», яким пропонується значно розширити і закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві і поширенні фільмів і серіалів, а також у сфері реклами і книговиданні. Проект закону «Про державну мову» встановлює нові правила використання української мови у ЗМІ, рекламі та кінематографі. Проект закону «Про державну мову» №5670 подано на розгляд парламенту 33 народними депутатами з різних фракцій, серед яких – Сергій Висоцький, Дмитро Добродомов, Ігор Луценко та інші.

Загалом у Раді нині зареєстровано три різних законопроекти, спрямованих на захист державної мови.

Джерело: Hello!