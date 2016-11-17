Чем лечат похмелье в разных странах мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Похмелье – одно из наиболее древних и распространенных страданий человека, по исследованиям ученых, почти каждый взрослый в той или иной мере страдал от этого «заболевания».

В то время как научные объяснения данного состояния различаются, симптомы его всегда одни и те же: жуткая головная боль, тошнота и раздражительность.

И, хотя есть немало медицинских препаратов, созданных для снятия симптомов похмелья, большинство людей все же предпочитают пользоваться старыми проверенными народными способами лечения похмельного синдрома. И вот 12 популярных методов, которыми пользуются в разных странах мира.

Джерело: Fullpicture.ru