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    Чем лечат похмелье в разных странах мира

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    Похмелье – одно из наиболее древних и распространенных страданий человека, по исследованиям ученых, почти каждый взрослый в той или иной мере страдал от этого «заболевания».

     В то время как научные объяснения данного состояния различаются, симптомы его всегда одни и те же: жуткая головная боль, тошнота и раздражительность.

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    И, хотя есть немало медицинских препаратов, созданных для снятия симптомов похмелья, большинство людей все же предпочитают пользоваться старыми проверенными народными способами лечения похмельного синдрома. И вот 12 популярных методов, которыми пользуются в разных странах мира.

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    1. Английский завтрак. Полный английский завтрак включает в себя яичницу с ветчиной, жареные сосиски, помидоры, грибы, фасоль, фруктовый сок и свежие тосты с маслом. Почему это работает: В этих продуктах содержится большое количество белков и жиров, кроме того, аминокислоты, содержащиеся в яйцах, помогают избавиться от токсинов.
    2. Американский коктейль «Устрица прерий». Смесь томатного сока с соусом Вустершир и сырым яйцом, приправленная солью и перцем. Почему это работает: помимо аминокислот, ускоряющих метаболизм, специи в соусе довольно быстро приводят организм в бодрое состояние.
    3. Чорба де буртэ. Национально румынское блюдо от похмелья, содержит вареный коровий желудок с яйцом, сметаной и перцем. Почему это работает: Высокое содержание белка, плюс приправы, а также аминокислоты, содержащиеся в яйце. Все это помогает организму «проснуться» и восстанавливает его природный баланс.
    4. Коктейль «Оживитель мертвецов». В состав коктейля входят джин, апельсиновый ликер, вино, лимонный сок и яичный белок. Почему это работает: небольшая доза алкоголя в сочетании с лимоном и яйцом способна быстро снять болезненные синдромы.
    5. Умебоши. Приправа японской кухни, представляет собой солено-квашеные плоды японского абрикоса. Почему это работает: японцы утверждают, что умебоши улучшает пищеварение и стимулирует функции печени.
    6. Баня. Традиционная русская баня давно известна, как действенное средство от похмелья. Почему это работает: Высокая температура в бане, которую дают печи для бани активизирует кровообращение и обмен веществ. Кроме того обильное потоотделение способствует выведению вредных отходов из организма.
    7. Рольмопс. Традиционное немецкое средство от похмелья – рулетики из селедки с начинкой из маринованных овощей и лука. Почему это работает: Рассол из овощей пополняет организм электролитами.
    8. Кислородный бар. Бар, в котором можно подышать воздухом с высоким содержанием оксигена. Почему это работает: Дополнительный кислород улучшает обмен веществ в организме, тем самым ускоряя распад связанных с алкоголем токсинов.
    9. Айрн-Брю. Популярный шотландский газированный безалкогольный напиток. Почему это работает: Высокое содержание сахара и кофеина очень быстро тонизирует организм и устраняет гипогликемию.
    10. Haejangguk. Название этого корейского блюда переводится как «суп от похмелья». В него входит свинина, яйца, фасоль, редис и… бычья кровь. Почему это работает: в блюде содержится много белков и аминокислот, что ускоряет обмен веществ.
    11. Лече-де-Тигре, «Молоко тигра». Излюбленное средство от похмелья в Перу, сок лайма, смешанный с рыбным маринадом. Почему это работает: Маринад и сок лайма оказывают бодрящее действие и восстанавливают электролитный баланс.
    12. Кая тост. Блюдо сингапурской кухни, представляет собой два тоста обжаренного с обеих сторон хлеба, между которыми укладывается слой сладкого варенья из яиц и кокосовых орехов, а также кусочек сливочного масла. Обычно подаются с чашкой чая или свежесваренного кофе. Почему это работает: Сладкое варенье из яиц ускоряет метаболизм и устраняет гипогликемию.
    Чем лечат похмелье в разных странах мира

    Джерело: Fullpicture.ru

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