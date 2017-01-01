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    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса

    • Сьогодні, 15:13
    • Розсилка

    Сегодня в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017»

    По задумке организаторов открытие второго полуфинала конкурса будет в украинском стиле – с вышиванками, гопаком и украинскими народными инструментами.

    Также зрителям обещают показать попурри из песен-победителей «Евровидения».

    Во время второго полуфинала на сцене МВЦ в Киеве выступят представители 18 стран-участниц в следующем порядке:

    1. Сербия: Тияна Богичевич – In Too Deep

    2. Австрия: Натан Трент – Running On Air

    3. Македония: Яна Бурческа – Dance Alone

    4. Мальта: Клаудия Фаниелло – Breathlessly

    5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!

    6. Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows

    7. Венгрия: Йоцы Папай – Origo

    8. Дания: Аня Ниссен – Where I Am

    9. Ирландия: Брендан Мюррей – Dying to Try

    10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон – Spirit of the Night

    11. Хорватия: Жак Худек – My Friend

    12. Норвегия: JOWST – Grab The Moment

    13. Швейцария: Timebelle – Apollo

    14. Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»

    15. Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess

    16. Литва: Fusedmarc – Rain Of Revolution

    17. Эстония: Койт Тооме и Лаура – Verona

    18. Израиль: Имри Зив – I Feel Alive

    Ну а пока весь мир находится в ожидании второго полуфинала конкурса, Scotch публикует фоторепортаж с бекстейджа «Евровидения».

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    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
    Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса

    Напомним, что сегодня в сети разгорелся нешуточный скандал вокруг фаворита конкурса – представителя Болгарии Кристиана Костова. Пользователи соцсети опубликовали видео с концерта в оккупированном Россией Крыму, в котором принимал участие Кристиан.

    Фото: Thomas Hanses, eurovision.tv

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