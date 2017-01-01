Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса
- Сьогодні, 15:13
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Розсилка
Сегодня в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017»
По задумке организаторов открытие второго полуфинала конкурса будет в украинском стиле – с вышиванками, гопаком и украинскими народными инструментами.
Также зрителям обещают показать попурри из песен-победителей «Евровидения».
Во время второго полуфинала на сцене МВЦ в Киеве выступят представители 18 стран-участниц в следующем порядке:
1. Сербия: Тияна Богичевич – In Too Deep
2. Австрия: Натан Трент – Running On Air
3. Македония: Яна Бурческа – Dance Alone
4. Мальта: Клаудия Фаниелло – Breathlessly
5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!
6. Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows
7. Венгрия: Йоцы Папай – Origo
8. Дания: Аня Ниссен – Where I Am
9. Ирландия: Брендан Мюррей – Dying to Try
10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон – Spirit of the Night
11. Хорватия: Жак Худек – My Friend
12. Норвегия: JOWST – Grab The Moment
13. Швейцария: Timebelle – Apollo
14. Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»
15. Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess
16. Литва: Fusedmarc – Rain Of Revolution
17. Эстония: Койт Тооме и Лаура – Verona
18. Израиль: Имри Зив – I Feel Alive
Ну а пока весь мир находится в ожидании второго полуфинала конкурса, Scotch публикует фоторепортаж с бекстейджа «Евровидения».
Напомним, что сегодня в сети разгорелся нешуточный скандал вокруг фаворита конкурса – представителя Болгарии Кристиана Костова. Пользователи соцсети опубликовали видео с концерта в оккупированном Россией Крыму, в котором принимал участие Кристиан.
Фото: Thomas Hanses, eurovision.tv