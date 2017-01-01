Черно-белое «Евровидение-2017»: Опубликованы первые фото бекстейджа конкурса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня в 22:00 состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017»

По задумке организаторов открытие второго полуфинала конкурса будет в украинском стиле – с вышиванками, гопаком и украинскими народными инструментами.

Также зрителям обещают показать попурри из песен-победителей «Евровидения».

Во время второго полуфинала на сцене МВЦ в Киеве выступят представители 18 стран-участниц в следующем порядке:

1. Сербия: Тияна Богичевич – In Too Deep

2. Австрия: Натан Трент – Running On Air

3. Македония: Яна Бурческа – Dance Alone

4. Мальта: Клаудия Фаниелло – Breathlessly

5. Румыния: Илинка и Алекс Флоря – Yodel It!

6. Нидерланды: OG3NE – Lights and Shadows

7. Венгрия: Йоцы Папай – Origo

8. Дания: Аня Ниссен – Where I Am

9. Ирландия: Брендан Мюррей – Dying to Try

10. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон – Spirit of the Night

11. Хорватия: Жак Худек – My Friend

12. Норвегия: JOWST – Grab The Moment

13. Швейцария: Timebelle – Apollo

14. Беларусь: NAVIBAND – «Гісторыя Майго Жыцця»

15. Болгария: Кристиан Костов – Beautiful Mess

16. Литва: Fusedmarc – Rain Of Revolution

17. Эстония: Койт Тооме и Лаура – Verona

18. Израиль: Имри Зив – I Feel Alive

Ну а пока весь мир находится в ожидании второго полуфинала конкурса, Scotch публикует фоторепортаж с бекстейджа «Евровидения».

Напомним, что сегодня в сети разгорелся нешуточный скандал вокруг фаворита конкурса – представителя Болгарии Кристиана Костова. Пользователи соцсети опубликовали видео с концерта в оккупированном Россией Крыму, в котором принимал участие Кристиан.

Фото: Thomas Hanses, eurovision.tv