Четвертого мая откроется главная фан-зона «Евровидения»: Eurovision Village

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Официальная фан-зона Евровидения-2017

В четверг официально откроется главная фан-зона Евровидения 2017. В городке «Евровидения» будет установлена вторая по размерам сцена песенного шоу.

Четвертого мая, на Крещатике для туристов и жителей города будет открыт городок «Евровидения». В течении десяти дней именно там будут происходить одни из самых ярких и масштабных событий международного конкурса «Евровидение-2017».

Своими габаритами сцена Eurovision Village уступит лишь главной арене в МВЦ. Вход в фан-зону будет бесплатным и свободным для всех желающих с 12 часов дня и до 10 часов вечера. В дни проведения полуфиналов и финалов городок Евровидения будет продолжать работу до самого окончания шоу.

Проверка безопасности будет обязательной на входе для каждого, а периметр фан-зоны будут охранять Нацгвардия и киевская полиция.

В Eurovision Village предполагается два входа: с улицы Прорезной и с Майдана Независимости. По предварительным прогнозам, фан-зона рассчитана на восемь тысяч болельщиков и отдельные фудкорты для них.

Eurovision Village в Киеве

«Официальная фан-зона песенного конкурса насчитывает 13 000 квадратных метров. Площадь будет поделена на три основные зоны: партнерская зона, фудкорт и зона сцены. Сейчас происходит монтаж сцены, где будут проходить концерты с участием конкурсантов песенного конкурса и украинских артистов. Также монтируют свои стенды партнеры и спонсоры Евровидения, где запланированы развлекательные мероприятия для посетителей», - прокомментировал подготовку менеджер Eurovision Village Александр Матковский.

На двух больших экранах фанаты также смогут увидеть онлайн-трансляции полуфиналов Евровидения (9 и 11 мая), финала (13 мая), церемонии открытия песенного шоу и всех масштабных событий красной дорожке.