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    «Чистилище» «Миротворца» пополнилось знаменитой актрисой

    • Сьогодні, 12:34
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    Актриса Ирина Розанова
    Актриса Ирина Розанова

    В базу преступников попала актриса Ирина Розанова

    Известная российская актриса Ирина Розанова пополнила списки базы преступников украинского центра «Миротворец». Об этом сообщается на сайте центра в разделе «Чистилище».

    «Розанова Ирина Юрьевна - советская и российская актриса театра и кино. Незаконное пересечение государственной границы Украины. С нарушением украинского законодательства в марте 2017 года посетила оккупированный Россией Крым», - говорится в сообщении.

    «В весеннем Крыму Ирина Юрьевна оказалась благодаря известному московскому режиссеру театра и кино с крымскими корнями Виталию Павлову, пригласившему актрису сняться в его картине», - уточнили в «Миротворце».

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