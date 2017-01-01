«Чистилище» «Миротворца» пополнилось знаменитой актрисой

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Актриса Ирина Розанова

В базу преступников попала актриса Ирина Розанова

Известная российская актриса Ирина Розанова пополнила списки базы преступников украинского центра «Миротворец». Об этом сообщается на сайте центра в разделе «Чистилище».

«Розанова Ирина Юрьевна - советская и российская актриса театра и кино. Незаконное пересечение государственной границы Украины. С нарушением украинского законодательства в марте 2017 года посетила оккупированный Россией Крым», - говорится в сообщении.

«В весеннем Крыму Ирина Юрьевна оказалась благодаря известному московскому режиссеру театра и кино с крымскими корнями Виталию Павлову, пригласившему актрису сняться в его картине», - уточнили в «Миротворце».