Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
- Сьогодні, 14:30
-
Розсилка
Рисунки на коже белой хной, которые вызывают в памяти ажурные узоры изящных кружев
В то время, как одни люди покрывают своё тело постоянными татуировками, другие предпочитают временные украшения и рисунки.
Это могут быть «металлические» наклейки, имитирующие кольца, браслеты и кулоны, это могут быть рисунки чёрной и рыжей хной.
А теперь появились не то, чтобы абсолютно новые услуги, но всё же несколько непривычные для нас — рисунки на коже белой хной, которые не столько напоминают об индийской культуре, сколько вызывают в памяти ажурные узоры изящных кружев.
Это выглядит чрезвычайно женственно и очень привлекательно.
Роспись тела белой хной: чувственные узоры, похожие на изящные кружева:
Джерело: telegraf.com.ua