Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной

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Рисунки на коже белой хной, которые вызывают в памяти ажурные узоры изящных кружев

В то время, как одни люди покрывают своё тело постоянными татуировками, другие предпочитают временные украшения и рисунки.

Это могут быть «металлические» наклейки, имитирующие кольца, браслеты и кулоны, это могут быть рисунки чёрной и рыжей хной.

А теперь появились не то, чтобы абсолютно новые услуги, но всё же несколько непривычные для нас — рисунки на коже белой хной, которые не столько напоминают об индийской культуре, сколько вызывают в памяти ажурные узоры изящных кружев.

Это выглядит чрезвычайно женственно и очень привлекательно.

Роспись тела белой хной: чувственные узоры, похожие на изящные кружева:

Джерело: telegraf.com.ua