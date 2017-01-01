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    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной

    • Сьогодні, 14:30
    • Розсилка

    Рисунки на коже белой хной, которые вызывают в памяти ажурные узоры изящных кружев

    В то время, как одни люди покрывают своё тело постоянными татуировками, другие предпочитают временные украшения и рисунки.

    Это могут быть «металлические» наклейки, имитирующие кольца, браслеты и кулоны, это могут быть рисунки чёрной и рыжей хной.

    А теперь появились не то, чтобы абсолютно новые услуги, но всё же несколько непривычные для нас — рисунки на коже белой хной, которые не столько напоминают об индийской культуре, сколько вызывают в памяти ажурные узоры изящных кружев.

    Это выглядит чрезвычайно женственно и очень привлекательно.

    Роспись тела белой хной: чувственные узоры, похожие на изящные кружева:

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    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной
    Чрезвычайно женственно и привлекательно. Как выглядит роспись тела белой хной

    Джерело: telegraf.com.ua

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