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    Шоу-біз

    Что читает Петр Порошенко? Опубликован список любимых книг

    • Сьогодні, 08:00
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    Литературные рекомендации от президента Украины

    Следуя традиции своих иностранных коллег, Петр Порошенко опубликовал свой список книг.

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    «Книги, которые меня поразили в 2016 и которые достойны внимания», - так на своей странице в Facebook президент Украины озаглавил подборку из шести книг, пишет журнал Elle.

    В топе оказались «Воспоминания» Павла Скоропадского, «25 побед Украины» Александра Палия, «Тамплиеры» Сергея Жадана, «Secondhand time» нобелевской лауреатки 2015 Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930» Татьяны Филевской. 

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