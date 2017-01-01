Что читает Петр Порошенко? Опубликован список любимых книг

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Литературные рекомендации от президента Украины

Следуя традиции своих иностранных коллег, Петр Порошенко опубликовал свой список книг.

«Книги, которые меня поразили в 2016 и которые достойны внимания», - так на своей странице в Facebook президент Украины озаглавил подборку из шести книг, пишет журнал Elle.

В топе оказались «Воспоминания» Павла Скоропадского, «25 побед Украины» Александра Палия, «Тамплиеры» Сергея Жадана, «Secondhand time» нобелевской лауреатки 2015 Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930» Татьяны Филевской.