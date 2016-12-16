Чувственно и откровенно: «Неангелы» в новом клипе снялись в интимных сценах с незнакомыми мужчинами

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Поклонники уже успели оценить результат необычного эксперимента артисток

В новом клипе Слава и Виктория из группы «Неангелы» предстали в невероятно откровенных образах. Им пришлось не только примерить на себя соблазнительные наряды от стилиста Василия Бондаренко, но и сняться в интимных сценах с едва знакомыми мужчинами. Сегодня поклонники увидели результат экспериментов артисток, видеоклип опубликован на официальном канале группы в Youtube.

Отметим, что партнером Славы по кадру стал основатель портала vklube.tv, актер и видеоблоггер Андрей Трушковский. Он слился с артисткой в жесткой эротической сцене на кухонном столе собственного дома. К слову, в рамках сюжета видеоклипа, Андрею посчастливилось стать не просто партнером Славы, а сыграть роль ее мужа.

Для Виктории пришлось открыть во внеурочное время столичный клуб «Heaven». Клуб принял у себя одну из самых необычных вечеринок, во время которой Виктория также отличилась нехорошим поведением.

«Нам уже скучно просто так сниматься в клипах, мы хотим, как в кино играть роли, проживать другие жизни и вкладывать в них частичку себя», - отметила Виктория.

«Люди не ценят того, что имеют. Не все умеют жить и просто быть благодарными. Для меня было непросто сниматься в этом клипе, но это тоже урок своего рода, за который я безумно благодарна нашей команде. Сегодня ты можешь ненавидеть, завтра снова любить! Это эмоции и это нормально. Главное - не зациклиться на определенном состоянии и не заставлять себя поверить в истинность и постоянность этих чувств! Только ты вправе управлять своим сознанием и реальностью. Только ты можешь контролировать свое желание и нежелание быть или не быть в ситуации, в отношениях, в зависимости, в человеке. Иногда сложно признаться в том, что ты проиграл. Но со временем все станет на свои места. Это шаг к принятию реальности, шаг к освобождению себя от чужих программ и навязанных стереотипов, шаг к совершенству!», - прокомментировала Слава.