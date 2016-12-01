Цветы, подарки и селфи: украинские артисты засветились на юбилее Киркорова в Москве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

hellomagazine.com Филипп Киркоров

Скандальный российский певец Филипп Киркоров отметил 50-летие.

Многие артисты с украинским гражданством решили лично поздравить Филиппа Киркорова с юбилеем в Кремле.

Сам Киркоров 30 апреля ко дню рождения решил дать концерт в Кремлевском дворце. Среди гостей оказалось и немало украинцев. В их числе – Ирина Билык, Ани Лорак, Вера Брежнева и Тая Повалий.

Украинские звезды, без зазрения совести, опубликовали в соцсетях фотографии в обнимку с именинником и желали ему всяческих благ.

По слухам, именины скандального артиста обошлись в 50 миллионов рублей, а подарки вывозили грузовиками.

Как сообщил журнал Grazia, требований к подаркам у Киркорова особо не было, единственное, что он попросил не дарить — одежду и обувь.

«Я и так живу в гардеробе», — прокомментировал певец корреспондентам dni.ru. Однако самым главным подарком для поп-короля стало внимание коллег и друзей, а так же сюрприз от своих детей — Аллы-Виктории и Мартина: малыши собственноручно нарисовали портреты папы.