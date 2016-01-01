Цветы, свечи и слезы. Как Британия оплакивает Джорджа Майкла

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Менеджер артиста Майкл Липпман заявил, что певец умер от сердечной недостаточности

Большое количество поклонников собрались в понедельник вечером в разных частях Британии у домов, где проживал певец Джордж Майкл, чтобы почтить память артиста. Джордж Майкл, урожденный Йоргас Кириакос Панайоту, ушел из жизни 25 декабря в возрасте 53 лет.

Менеджер артиста Майкл Липпман заявил, что певец умер от сердечной недостаточности. В полиции смерть музыканта пока назвали необъяснимой, но не подозрительной. «С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время», — сказал Майкл Липпман.

Джерело: Газета.Ру