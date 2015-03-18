Данилко признался, что выступает на корпоративах в России

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Верка Сердючка

Артист отметил, что всегда выступает в национальных костюмах и поет украинские песни

Время от времени в интернете появляется информация о том, что украинский артист Андрей Данилко проводит концерты в России.

Он подтвердил эти слухи. Данилко действительно выступает в РФ, но это не большие концерты, а корпоративы. Андрей также рассказал об аудитории, для которой проводит свои шоу.

«Да, мы работаем на этих корпоративах, которых стало меньше, но кто там гуляет? Гуляют наши же, которые там живут и работают. Мы все время там выступаем в национальных костюмах и поем «Червону руту», - отметил Данилко.

Артист рассказал про интересный случай на корпоративе, который произвел на него впечатление.

«А была история, когда события только начинались и на вечеринке гуляли российские политики – напряжение такое было, что воздух розжарился. Мы выходим в украинских национальных костюмах – и тут заиграл гимн Украины. И они все встали. И потом побежали к нам и начали рассказывать: а я с Тернополя и прочее... Я был под сильным впечатлением», - поделился Андрей.

Андрей не видит причин бояться негативных комментариев, таких которые звучали в адрес Ани Лорак или Ивана Дорна, потому что считает, что политика и сцена не должны переплетаться.

«Я занимаюсь театром, гротеском и эксцентрикой. Я же вижу этот политический театр — это игра и режиссура. В обычной жизни люди так себя не ведут и не поступают. Я участвовать в этом не хочу. Артист должен выступать на сцене», - пишут «Вести».

Также Андрей рассказал, что собирается в последний концертный тур в 2018 году. Он планирует охватить Германию и Израиль, а закончить в Украине и дать десять концертов в Киеве, чтобы все желающие могли попасть на шоу.