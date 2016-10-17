Даша Астафьева показала, как занимается йогой

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Сексапильная певица Даша Астафьева давно занимается йогой.

По словам певицы, йога помогает держать ее тело в такой прекрасной форме - она одновременно очень женственная и подтянутая.

Одно время певица часто публиковала на своей страничке в Instagram фотографии, на которых выполняет сложные асаны. И вот сегодня,спустя год, Астафьева снова порадовала подписчиков видеороликом.

«Друзья, восстанавливаю свои занятия йогой. Пропустила год, который стал минусом длинной в вечность для меня. Меня часто спрашивают, как я поддерживаю моральное и физическое равновесие. Мой ответ - йога», - подписала ролик Даша Астафьева.











