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    Шоу-біз

    Даша Астафьева показала, как занимается йогой

    • Сьогодні, 17:19
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    Сексапильная певица Даша Астафьева давно занимается йогой.

    По словам певицы, йога помогает держать ее тело в такой прекрасной форме - она одновременно очень женственная и подтянутая. 

    Одно время певица часто публиковала на своей страничке в Instagram фотографии, на которых выполняет сложные асаны. И вот сегодня,спустя год, Астафьева снова порадовала подписчиков видеороликом.

    «Друзья, восстанавливаю свои занятия йогой. Пропустила год, который стал минусом длинной в вечность для меня. Меня часто спрашивают, как я поддерживаю моральное и физическое равновесие. Мой ответ - йога», - подписала ролик Даша Астафьева. 




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