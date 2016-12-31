Даша Астафьева призналась в любви в соцсети
- 3 Сiчня, 12:18
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Розсилка
Певица отметила, что невероятно счастлива
Солистка секси-группы Nikita Даша Астафьева, которая рассказала, как познакомились с любимым, трогательно поздравила его с Новым годом. На своей странице в Instagram Астафьева выложила черно-белое фото, где запечатлена с бойфрендом.
Даша подвела итоги прошедшего года, и заметила, что все, что было до того, как она встретила любимого, было неважным.
«Все это пройдет, и забудется... Станет таким маленьким и незначительным, как все остальное, кроме нас. Потому что любовь делает нас сильными и смелыми, мудрыми и богатыми. Сложный, но для меня особенный 2016. Он научил любить, и обретать то, чего, как мне казалось, я всегда была не достойна. Расставаться с прошлым, гнать его без сожаления, и разрушать воздушные замки, которые мне всегда заслоняли горизонт. Сижу сейчас в ночном купе, и радуюсь уже одной возможности, смотреть на тебя, читающего мою новую книгу... и понимать, что нет большего счастья, чем наше, такое тихое и родное...», - написала Даша.
Все успеть и все забыть, обзвонить родных и написать случайным... Сказать то, что всегда было лишним ,или неуместным, потерять пару часов, занимаясь ерундой, успокаивая себя, что отдохну в поезде, или в отпуске...Похудеть, в который раз !!! Собрать чемодан, вызвать такси, а потом, бежать через весь вокзал, чтоб купить книгу, вместо той , уже прочитанной, которую захватила перед выходом.. Полить два фикуса и алоэ. (Кстати, фикус способствует пополнению в семье; алоэ можно прикладывать к ранам ) Взять шапку и очки. Поменять очки. Да, все это такой бред... из года в год одно и то же..Не знаешь, как пережить эти семейные праздники, приготовления, поздравления, вопросы... Одиночество, в такие моменты, показывает, насколько ты , и все, чем ты живёшь, бессмысленно.. И так, было всегда, до того, пока я не встретила Тебя) Все это пройдёт, и забудется..станет таким маленьким и незначительным, как все остальное кроме нас. Потому что , любовь делает нас сильными и смелыми, мудрыми и богатыми. Сложный, но для меня, особенный #2016 ) Он научил любить, и обретать то, чего, как мне казалось, я всегда была не достойна. Расставаться с прошлым, гнать его без сожаления, и разрушать воздушные замки, которые мне всегда заслоняли горизонт) Сижу сейчас в ночном купе, и радуюсь уже одной возможности, смотреть на Тебя, читающего мою новую книгу...и понимать, что нет большего счастья, чем наше, такое тихое и родное... Поздравляю всех, с наступающим Новым годом !!! Не желайте чудес, желайте любви) и пусть, все ваши желания будут связаны только с ней, ведь это самое настоящее чудо, которое преображает нашу жизнь! Берегите своё здоровье и здоровье ваших близких, только они могут разделять настоящую радость с вами! Делайте добрые дела, потому как у каждого из нас ,есть возможность сделать этот Мир лучше #Урррра2017 !!!
Джерело: ТСН