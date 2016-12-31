Даша Астафьева призналась в любви в соцсети

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Певица отметила, что невероятно счастлива

Солистка секси-группы Nikita Даша Астафьева, которая рассказала, как познакомились с любимым, трогательно поздравила его с Новым годом. На своей странице в Instagram Астафьева выложила черно-белое фото, где запечатлена с бойфрендом.

Даша подвела итоги прошедшего года, и заметила, что все, что было до того, как она встретила любимого, было неважным.

«Все это пройдет, и забудется... Станет таким маленьким и незначительным, как все остальное, кроме нас. Потому что любовь делает нас сильными и смелыми, мудрыми и богатыми. Сложный, но для меня особенный 2016. Он научил любить, и обретать то, чего, как мне казалось, я всегда была не достойна. Расставаться с прошлым, гнать его без сожаления, и разрушать воздушные замки, которые мне всегда заслоняли горизонт. Сижу сейчас в ночном купе, и радуюсь уже одной возможности, смотреть на тебя, читающего мою новую книгу... и понимать, что нет большего счастья, чем наше, такое тихое и родное...», - написала Даша.







Джерело: ТСН