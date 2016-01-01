Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как мы уже писали, в начале декабря украинский ресторатор Даша Малахова в третий раз вышла замуж.

Избранником 39-летней Малаховой стал ее бойфренд, 28-летний фитнес-тренер Сергей Сулима.

Сегодня, на своей страничке в социальной сети Facebook Даша Малахова написала трогательный пост и опубликовала свадебные фотографии:

«Объятия - моя жизнь. Я очень люблю обниматься, прижиматься к людям и чувствовать их тепло. Мне приятно чувствовать чей-то мягкий живот и мощные плечи. Я люблю, когда руки окутывают тебя, как ветви деревьев и очень люблю обниматься с детьми - они всегда очень сильно прижимаются и затаивают дыхание. Чем сложнее жизнь у человека - тем он крепче обнимается, а дети хотят тебя просто вдавить и не расставаться.

В жизни бывает разное - неудачи, бывают депрессии, бывают даже болезни, но только вот эти объятия способны вернуть меня в моё обычное состояние комфортного прибывания в реальности.

Обниматься я люблю со всеми и даже с незнакомыми, но обниматься с друзьями и любимым это особенное счастье, особенное тепло. Именно так я нашла своего удивительного и прекрасного мужа. Поняла, что без Серёжи моя жизнь будет пустой. Он очень классно обнимает. Когда мы виделись, он обнимал меня, держал и было понятно, что мы оба хотим стоять вот так, прижавшись друг к другу бесконечно. Если сегодня у вас какая-то жопа - постарайтесь много обниматься (это если вас это не напрягает). Вы увидите, как вы наберетесь мощности, мягкости и силы. Звучит очень банально, но это так. Я тебя держу, не бойся», - написала Малахова. 1 з 20 на весь екран згорнути