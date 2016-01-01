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    Шоу-біз

    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы

    • Сьогодні, 15:34
    • Розсилка

    Как мы уже писали, в начале декабря украинский ресторатор Даша Малахова в третий раз вышла замуж.

    Избранником 39-летней Малаховой стал ее бойфренд, 28-летний фитнес-тренер Сергей Сулима.

    Сегодня, на своей страничке в социальной сети Facebook Даша Малахова написала трогательный пост и опубликовала свадебные фотографии:

    «Объятия - моя жизнь. Я очень люблю обниматься, прижиматься к людям и чувствовать их тепло. Мне приятно чувствовать чей-то мягкий живот и мощные плечи. Я люблю, когда руки окутывают тебя, как ветви деревьев и очень люблю обниматься с детьми - они всегда очень сильно прижимаются и затаивают дыхание. Чем сложнее жизнь у человека - тем он крепче обнимается, а дети хотят тебя просто вдавить и не расставаться.

    В жизни бывает разное - неудачи, бывают депрессии, бывают даже болезни, но только вот эти объятия способны вернуть меня в моё обычное состояние комфортного прибывания в реальности.

    Обниматься я люблю со всеми и даже с незнакомыми, но обниматься с друзьями и любимым это особенное счастье, особенное тепло.

    Именно так я нашла своего удивительного и прекрасного мужа. Поняла, что без Серёжи моя жизнь будет пустой. Он очень классно обнимает. Когда мы виделись, он обнимал меня, держал и было понятно, что мы оба хотим стоять вот так, прижавшись друг к другу бесконечно.

    Если сегодня у вас какая-то жопа - постарайтесь много обниматься (это если вас это не напрягает). Вы увидите, как вы наберетесь мощности, мягкости и силы. Звучит очень банально, но это так. Я тебя держу, не бойся», - написала Малахова.

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    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы
    Даша Малахова опубликовала романтичные фото со свадьбы


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