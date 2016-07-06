«Дэдпул» стал самым прибыльным супергеройским блокбастером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Став, без сомнения, одним из самых обсуждаемых фильмов 2016 года «Дэдпул» продолжает радовать своих создателей до сих пор – стало известно, что фильм с Райаном Рейнольдсом в главной роли оказался еще и самым прибыльным супергеройским блокбастером 2016 года, хотя в прокате собрал меньше «Первого Мстителя: Противостояние» Marvel и «Бэтмен против Супермена» Warner Bros. / DC Comics.

Как подсчитали эксперты издания Deadline, итоговая прибыль «Дэдпула» за вычетом расходов на производство и рекламную кампанию составила 322,24 миллиона долларов. Для сравнения, прибыль «Первого Мстителя 3» составила 193,4 миллиона долларов, а прибыль «Бэтмен против Супермена» - 105,7 миллионов. Таким образом «Дэдпул» оказался самым прибыльным супергеройским блокбастером и к тому же занял 2 место в общем рейтинге самых прибыльных голливудских проектов 2016 года (на 1 месте – «Тайная жизнь домашних животных» с прибылью в 374,65 миллионов долларов).

Другие супергеройские блокбастеры 2016 года – «Отряд самоубийц» и «Доктор Стрэндж» - заняли в рейтинге самых прибыльных фильмов 10 и 11 место соответственно, а единственным кинокомиксом, который в топ 20 не попал вовсе, оказался «Люди Икс: Апокалипсис».