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    Декрет закончился: соблазнительная Ирина Шейк вновь вышла на подиум

    • Сьогодні, 12:56
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    Материнство Ирине Шейк к лицу
    Материнство Ирине Шейк к лицу

    Модель продемонстрировала шикарные формы в откровенном платье с глубоким декольте

    Декретный отпуск для 31-летней Ирины Шейк, которая только в апреле родила дочку, закончился: супермодель официально вернулась и к светской жизни (эти выходы в Каннах забыть сложно), и к работе на подиуме. Так, вчера, 25 мая, в рамках ежегодного гала-вечера благотворительного фонда amfAR, который по традиции проходит на Лазурном побережье в дни фестиваля, Шейк не только блистала перед фотографами на красной дорожке, но и дефилировала перед гостями на показе.

    На подиуме звезда появилась в платье греческого фасона с очень глубоким декольте: отвести глаза от новых форм молодой мамы было просто невозможно. Публика встречала модель аплодисментами, а та лишь сияла улыбкой.

    Последний раз на подиуме Ирину Шейк мы видели в ноябре прошлого года — во время показа Victoria's Secret в Париже. Тогда модель уже была беременна, что не укрылось от общественности. Ну а после звезда взяла паузу в работе и сосредоточилась на подготовке к рождению их с Брэдли Купером первого ребенка.

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    Декрет закончился: соблазнительная Ирина Шейк вновь вышла на подиум
    Декрет закончился: соблазнительная Ирина Шейк вновь вышла на подиум
    Декрет закончился: соблазнительная Ирина Шейк вновь вышла на подиум
    Декрет закончился: соблазнительная Ирина Шейк вновь вышла на подиум
    Декрет закончился: соблазнительная Ирина Шейк вновь вышла на подиум
    Декрет закончился: соблазнительная Ирина Шейк вновь вышла на подиум

     

    Джерело: Spletnik

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