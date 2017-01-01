Дела сердечные: Бандерас признался, что у него проблемы со здоровьем

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Антонио Бандерас

Голливудский актер Антонио Бандерас подтвердил, что у него есть проблемы с сердцем

56-летняя звезда признался, что таки перенес сердечный приступ еще в январе этого года. Антонио даже сделали операцию с целью установления шунтов.

Об этом сам Бандерас рассказал во время визита на кинофестиваль в Испании, сообщает People со ссылкой на Associated Press.

«Я перенес сердечный приступ 26 января, но это не было чем-то серьезным и не вызвало никаких повреждений», - сказал актер.

Однако Бандерас добавил, что после сердечного приступа ему провели хирургическое вмешательство - ввели три стента в артерии.

«Это не было так драматично, как писали некоторые», - отметил положительно артист.

Напомним, в конце января Анотонио Бандераса госпитализировали с болью в груди, который он почувствовал во время занятий спортом.

Впоследствии звезда успокоил фанатов, показав селфи на лоне природы.

Позже, в марте, появились слухи о повторной госпитализации Бандераса. Но на этот раз, похоже, это была ложная тревога.