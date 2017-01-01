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    Дела сердечные: Бандерас признался, что у него проблемы со здоровьем

    • Сьогодні, 15:24
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    Антонио Бандерас
    Антонио Бандерас

    Голливудский актер Антонио Бандерас подтвердил, что у него есть проблемы с сердцем

    56-летняя звезда признался, что таки перенес сердечный приступ еще в январе этого года. Антонио даже сделали операцию с целью установления шунтов.

    Об этом сам Бандерас рассказал во время визита на кинофестиваль в Испании, сообщает People со ссылкой на Associated Press.

    «Я перенес сердечный приступ 26 января, но это не было чем-то серьезным и не вызвало никаких повреждений», - сказал актер.

    Однако Бандерас добавил, что после сердечного приступа ему провели хирургическое вмешательство - ввели три стента в артерии.

    «Это не было так драматично, как писали некоторые», - отметил положительно артист.

    Напомним, в конце января Анотонио Бандераса госпитализировали с болью в груди, который он почувствовал во время занятий спортом.

    Впоследствии звезда успокоил фанатов, показав селфи на лоне природы.

    Позже, в марте, появились слухи о повторной госпитализации Бандераса. Но на этот раз, похоже, это была ложная тревога.

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