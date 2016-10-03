Дела сердечные: Криштиану Роналду познакомил новую возлюбленную с мамой

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Футболист вместе с семьей появился на премии FIFA

Минувшим днем в Цюрихе прошла спортивная церемония The Best FIFA Football Awards, в центре внимания которой стал, конечно, Криштиану Роналду.

И дело не только в том, что его признали лучшим футболистом ушедшего года: поддержать спортсмена на премии пришла вся его семья во главе с мамой, а также новая возлюбленная Джорджина Родригес. Не знаем, впервые ли мама Криштиану видит пассию сына, но, кажется, в компании друг друга они чувствуют себя прекрасно. Что бы это значило? Впрочем, серьезности отношениям Роналду и Родригес добавляет и тот факт, что ранее на все церемонии FIFA футболиста сопровождала всего одна девушка — Ирина Шейк, с которой он расстался несколько лет назад. Может, Криштиану решил остепениться?

Напомним, о романе Роналду с 21-летней моделью Джорджиной Родригес заговорили около двух месяцев назад, после того, как пару заметили на свидании в Диснейленде. Тогда общественность подумала, что Криштиану таким образом пытается опровергнуть слухи о гомосексуальности: в конце ноября прошлого года во время перепалки с соперником на поле Роналду выкрикнул: «Я — гей, зато у меня полно денег».





Джерело: graziamagazine.ru