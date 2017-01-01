

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На бэк-вокале у нее пела Гайтана, ее хит перепел «Океан Ельзи», конкурентки называли ее королевой и она единственная наша певица, с которой встречался президент США

Шоу-бизнес независимой Украины сложно представить без Ирины Билык, ведь именно она стояла у истоков его основания. Ее хиты «Так просто», «А я пливу», «Одинокая», «Дай руку мені», «Франсуа» в 90-х напевали практически все, а сегодня на этих шлягерах делают карьеру молодые артисты.

За время своей творческой деятельности Билык выпустила 11 альбомов, 4 сборника и 50 клипов. Влияние певицы на украинскую музыку невозможно переоценить. Это мнение не только ее фанов, но и музыкальных экспертов.

Сложно представить, но сегодня, 6 апреля, поп-звезде отечественного шоу-биза исполняется 47 лет. «Скотч» собрал подзабытые и малоизвестные факты о легендарной певице.

Ирина Билык

1. Ирина Билык – единственная украинская артистка, которая встречалась с президентом США. Встреча певицы с президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном состоялась во время его визита в Украину в 1995 году. Вот как вспоминает об этом сама певица: «Мне понравился даже не столько сам американский президент, сколько его супруга – Хиллари Клинтон. Я не знала, что они приедут вместе, поэтому, увидев ее, поразилась: Хиллари, оказывается, в жизни гораздо красивее, чем на экране. Ну, а поскольку Клинтоны приехали в Украину вскоре после скандала с Моникой Левински, я не удержалась, взяла Хиллари за руку и со всей своей непосредственностью выпалила: «Билл, у вас такая красивая жена!» Подтекст был такой: «И зачем только вам нужна была эта Моника?!» Что тут можно поделать – в отличие от многих других артистов я всегда говорю правду, даже если она кому-то неприятна».

Ирина Билык и Билл Клинтон

2. На разогреве у Ирины Билык на заре 90-х выступала легендарная украинская рок-группа «Скрябин». Билык познакомилась с Кузьмой в 1995 году. И практически сразу после знакомства, впечатленная творчеством группы, предложила «Скрябину» выступать вместе с ней во время ее первого гастрольного тура «Нова». Намного позже появился знаменитый дуэт с Кузьмой «Мовчати».

3. Известность и популярность Ирины Билык была настолько велика, что уже в 1998 году ныне культовая украинская группа «Океан Ельзи» записала кавер-версию композиции Билык «Годі вже». Песня вошла в дебютный альбом группы «Там, де нас нема», с которым впоследствии «Океан» прославился на всю Украину.

4. В 1995 году Ирина Билык первая в Украине провела всеукраинский гастрольный тур «Нова» и первая дала большое сольное шоу в Национальном дворце «Украина», которое прошло при полном аншлаге. В том же году, по данным аналитиков американского посольства в Украине, Билык стала самой популярной певицей страны. За годы своей гастрольной деятельности Билык десятки раз объехала Украину в рамках всеукраинских туров.

Ирина Билык в начале музыкальной карьеры

5. Из украинского шоу-биза именно Билык первая начала сотрудничать с иностранными коллегами. В 1998 году она вместе с талантливым российским продюсером и певцом Максом Фадеевым и его протеже Линдой, которая была суперпопулярна в 90-е со своим синглом «Ворона», отправилась во всеукраинский тур «Фарби неба». Украинская исполнительница была хедлайнером в этих концертах. В начале 2000-х певица сотрудничала с польскими артистами, а после начала русскоязычного периода ее творчества на ее песни появился спрос в России и Беларуси.

6. Билык – первая в отечественном шоу-бизнесе признала, что ее ребенка выносила суррогатная мать. Второго сына артистка назвала Табриз Аслан оглы. Отцом мальчика стал муж певицы Аслан Ахмадов.

Ирина Билык на крещении своего сына Табриза

Также у певицы есть старший сын Глеб, которого она родила от модели Андрея Оверчука в 1999 году.

7. В 2008 году Ирина Билык получила звание Народной артистки. Президент Ющенко вручил ей эту награду одновременно с Михаилом Поплавским и Веркой Сердючкой в День независимости Украины.

Президент Виктор Ющенко вручает награду певице

8. Выход последнего альбома Ирины Билык «Без грима», который певица пообещала презентовать сегодня, в свой день рождения, без малого анонсировался артисткой около десяти лет и откладывался по разным причинам. Сегодня поклонники певицы наконец-то услышат долгожданный релиз на ведущем музыкальном канале страны.

9. В 2000 году во время концертного тура «Ома» на бэк-вокале у Билык пела ныне известная певица Гайтана. Телеверсия этого концерта была повреждена. И широкий зритель так и не увидел это шоу.

В юности Гайтана пела на бэк-вокале у Билык. Концерт «Ома» в ДК «Украина», Киев, 2000 год

10. С кавер-версии песни Ирины Билык «А я пливу» стартовала музыкальная карьера украинского певца Никиты Алексеева. На песню был снят клип, длительное время он держался на первом месте в музыкальных чартах Украины. В прошлом году на день рождения певицы Alekseev также представил очередной кавер на песню Ирины «Ома». Юные фанаты часто считают, что это Билык перепела песни Алексеева.

11. Ирина Билык первой из звезд отечественного шоу-бизнеса дала большой концерт в Лондоне с переаншлагом.

12. Певица первой в независимой Украине получила премию музыкального фестиваля «Таврійські ігри» в 1996 году. Билык уехала с наградой «Золотая жар-птица» в номинациях «Певица года» и «Песня года» (хит «Так просто»). В 2015 году, когда артистка праздновала 25-летие творческой деятельности во Дворце «Украина», поздравить ее на сцену вышли многие артисты, среди которых Ада Роговцева и Наталья Могилевская. Последняя спела дуэтом с юбиляршей и назвала ее королевой.