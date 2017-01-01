День рождения легенды: звезде французского кино Анук Эме 85 лет

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Анук Эме встречает 85-й день рождения

Знаменитая актриса прославилась ролью в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина»

Знаменитая французская актриса Анук Эме встречает свое 85-летие.

Анук Эме родилась 27 апреля 1932 г. в Париже. Окончила актерскую школу. Снялась в 80 фильмах, самые известные из которых – «Сладкая жизнь» и «8 1/2» Федерико Феллини, «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, «Лола» Жака Деми, «Готовое платье» Роберта Олтмена, «Трагедия смешного человека» Бернардо Бертолуччи. Четыре раза была замужем. Последний раз развелась в 1978 году, но говорит, что если полюбит, то обязательно выйдет замуж еще. Дочери Мануэле 57 лет, внуку – 30.

Всю жизнь живет в Париже. Имеет оскаровскую номинацию за роль в фильме «Мужчина и женщина». После этого фильма мужская часть Франции ввела моду на влюбленность в Анук Эме, женская – на дубленки, так как героиня большую часть фильма ходила в дубленке. До этого дубленки во Франции почти не носили из-за теплого климата.