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    День рождения Примадонны: букеты цветов и «золотой» торт

    • Сьогодні, 10:43
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    Алла Пугачева отметила свой 68-й день рождения в кругу близких и друзей

    Пасхальные выходные для Аллы Пугачевой выдались насыщенными, артистка отметила не только большой христианский праздник, но свой 68-ой день рождения. Певица праздновала в кругу своей большой семьи и близких друзей. Судя по фотографиям, которыми поделилась именинница и его гости, Аллу Борисовну засыпали огромными букетами цветов, а в финале вечеринки преподнесли двухъярусный торт, декорированный золотистой глазурью.

    На общем фото, которое разместили в своих блогах муж Аллы Пугачевой Максим Галкин и дочь Кристина Орбакайте, на дне рождения побывали актриса Олеся Судзиловская, жена российского дизайнера Валентина Юдашкина Марина, супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. На торжестве также присутствовали сыновья Кристины Орбакайте Никита с невестой Аленой Красновой, Дени, маленькая дочь Клавдия и зять Пугачевой Михаил Земцов.

    Бывшего супруга певицы Филиппа Киркорова, который часто посещает семейные праздники, на вечеринке не было. Он ограничился тем, что выложил в своем блоге архивный снимок Аллы Пугачевой и пожелал ей счастья. Возможно, Киркоров пропустил концерт из-за подготовки к собственному шоу: в конце апреля певец даст 10 концертов в Кремле.

    Джерело: Апостроф

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