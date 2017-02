Розсилка ВІДПРАВИТИ

День влюбленных (День святого Валентина, 14 февраля)

Даже если слово «романтика» вам знакомо только по курсу литературы в школе, испробовав наши советы, вы сделаете День влюбленных незабываемым

Сладкий День влюбленных, когда принято признаваться в своих нежных чувствах и всячески выказывать любовь, берет свои истоки в отнюдь не романтическом древнеримском обряде луперкалий. Языческий праздник ввели, когда древний город стоял на грани вымирания – те римляне, которые имели мало детей или вообще не имели, вынуждены были пройти своеобразные «порки» розгами, дабы повысить свою плодовитость.

В средние века с приходом христианства, ретивые католики подменили языческий праздник вполне добропорядочным Днем Валентина – праздником святого, который был казнен за то, что венчал римских солдат вопреки запрету императора.

Вместе с расцветом промышленности в Великобритании, день влюбленных превратился в праздник флористов и кондитеров – ежегодно во всем мире продаются тонны шоколадных конфет и букетов, а люди буквально сходят с ума в погоне за хорошим подарком своей второй половинке.

«Скотч» подготовил собственную подборку советов, которые дадут ответы на главные вопросы влюбленных в этот день:

что подарить;

как провести День Валентина;

что посмотреть, если вы все же остались в этот день дома одни.

Читаем и радуем своих любимых.

Что подарить на День влюбленных

Что подарить на День влюбленных 14 февраля

«От чистого сердца». «Самый лучший подарок – сделанный собственными руками», - фраза, которую очень любили повторять нам родители в детстве. На самом деле, они и вправду были недалеки от истины. Если у вас руки растут из правильного места, приятный сюрприз можно соорудить и самому.

Главное – фантазия и немного времени. В день влюбленных особенно приятно получить знак внимания, который выкажет искренние чувства любимого или любимой – сыграть песню, прочитать стихотворение, испечь любимый пирог или вручить традиционную валентинку с искренним признанием.

Дань традициям. Некоторые девушки спят и видят, чтобы получить на День влюбленных стандартный набор подарков – сладости и цветы. Возможно, немного банально, но конфетно-букетный набор – это старая добрая традиция, которая гарантированно порадует практически каждую женщину.

Технические нюансы. Парням лучше воздержаться от выбора техники в подарок девушке, ведь это праздник, в который принято выражать свои чувства более романтичными знаками внимания. Разве, что она вас сама попросит. В отличие, от женщин, многие мужчины будут рады технике, выбранной в подарок. Как вариант – подойдут аксессуары для компьютера: съемные флеш-носители, наушники, мышки и прочие гаджеты.

Драгоценный сувенир. Украшения согласно этикету считаются лучшим выражением нежных чувств. Причем, подойдут для подарка и мужчине, и женщине. Порадовать любимого можно изысканными запонками, булавкой для галстука или памятным кулоном. Для девушки в качестве подарка подойдут серьги с камнями, красивое кольцо или изящный браслет. Выбор драгоценностей очень велик и зависит от предпочтений вашей второй половинки и размера вашего кошелька.

Впечатление в подарок. Вместе букета или конфет, можно подарить второй половинке праздник в буквальном смысле слова. Например, фанаты экстрима будут рады прыжку с парашютом, или сертификату на банджи-джампинг. Любителей животных приведет в восторг конная прогулка или купание с дельфинами. Удивить любимого или любимую можно и более традиционным способом – заказать столик в уютном кафе и позвать музыкантов, которые сыграют ваши любимые песни.

Как провести День Валентина

Поход в кино – хороший вариант на День влюбленных

Романтика дома. Вечер, свечи, медленная музыка – никто не испортит вечер, если романтический ужин провести дома. Если совсем нет времени готовить праздничные блюда, можно заказать домой, сервировать красиво стол и создать романтическую атмосферу.

Поход на каток. Провести время со второй половинкой можно и активно – зимние виды спорта поднимут настроение и настроят на веселый лад. Закрепить результат помогут глинтвейн, горячий чай или кофе.

Путешествие. Отправиться покорять горы, нежить на берегу моря или прогуляться в соседний мегаполис – путешествие на день влюбленных поможет развеяться и добавит в ваш багаж совместных воспоминаний еще одно.

Киновечер. Пойти влюбленной парой в кино, что может быть романтичней? Еще лучше – выбрать фильм о любви вместо блокбастера или боевика и насладиться романтическими минутами за просмотром старой-доброй черно-белой комедии.

Свидание с изюминкой. Ужин на крыше, в трамвае или музее – свидания бывают и в таких местах. Любимый человек точно удивится и запомнит этот день надолго. Помочь организовать праздник могут специальные фирмы, которые профессионально занимаются подобными мероприятиями.

Что посмотреть

Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

«День Святого Валентина» (Valentine's Day). Несколько историй людей, которые ждут праздник влюбленных. Их судьбы неожиданным образом пересекаются между собой.

«Как отделаться от парня за 10 дней» (How to Lose a Guy in 10 Days). Журналистке Энди Андерсон поручают написать статью о том, что женщины выдумывают, чтобы отделаться от мужчины, с которым не хотят быть вместе. У Энди есть 10 дней, за которые она должна успеть отыскать парня, влюбить его в себя и ловко «отделаться». И вот Энди встречает Бенджамина, который сам заключил пари со своим боссом, что сможет влюбить в себя девушку за 10 дней.

«Дневник памяти» (The Notebook). Двое влюбленных, которые очень не подходят друг другу. Жизнь их все время разлучает, дорога к счастью трудна, но все записано в дневник. И уже на склоне лет он остается единственной памятью о том, что было между ними.

«Магия лунного света» (Magic in the Moonlight). Опытный и талантливый иллюзионист по просьбе давнего друга приезжает на Лазурный Берег в дом одной семьи, которую очаровала некая шарлатанка. Она якобы умеет входить в контакт с умершими и видет судьбу человека. Рациональный иллюзионист пытается подловить и разоблачить девушку, но постепенно сам попадает в ее сети.

«Интуиция» (Serendipity). В один зимний день, посреди нью-йоркской толпы, Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо тянет друг к другу. И они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но судьба распорядилась по-своему.

«Римские каникулы» (Roman Holiday). У замечательных «Римских каникул» просто нет срока «годности». Это фильм на все времена и для всех, да и вряд ли найдется человек, который останется непокоренным прекрасной Одри Хепберн, импозантным Грегори Пеком, вечным Римом, светлой любовью, отменным юмором и печальной драмой. В «Римских каникулах» есть все, что нужно человеку, чтобы открыть в себе новые грани любви, свободной и естественной.

Дом у озера (The Lake House). Фильм о любви двух людей, которых разделяет расстояние. Но исчисляется оно не километрами, не городами, а временем. Оригинальная история снята просто, но красиво, а потрясающая музыка настолько тонко переплетается с изображением, что они становятся одним целым. Поэтому фильм «Дом у озера» получился очень нежным, романтичным, чувственным и цепляющим.