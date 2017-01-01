День влюбленных депутатов: как избранники народа отмечают «Валентина»

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Депутат от «Воли народа» Евгений Рыбчинский с женой Юлией. Фото: tochka.net

Парламентарии рассказали, как проведут самый романтичный день в году

День святого Валентина, который в Украине приобрел почти такую же популярность, как и на Западе, в стране празднуют практически все – не обошла стороной западная мода и украинский политикум.

В день влюбленных «Скотч» расспросил украинских депутатов, как они будут праздновать День Валентина и что подарят своим любимым.

Борислав Береза с женой Натальей

Народный депутат Борислав Береза ответил кратко и лаконично: «Я не считаю День Валентина большим праздником, но да, мы его отмечаем с женой. И, скорее всего, это будет ужин в каком-нибудь ресторане».

Депутат от фракции БПП Сергей Березенко отметил, что зачастую, отдавая дань традиции, они с женой отмечают праздник или в домашней обстановке, или в ресторане.

«Я дарю цветы, она - пожелание. В последнее время побыть вдвоем отдельно от работы - это уже удовольствие», - отметил депутат.

По словам Березенко, в большей степени день влюбленных ассоциируется у него с семьей, ведь его маму зовут Валентина и в этот день они всей семьей празднуют ее день ангела. Что касается бюджета праздника, Березенко считает, главное чтобы хватило на бутылку хорошого вина и десерт.

Самые большие романтики Верховной Рады – это Сергей Мушак от фракции БПП и Евгений Рыбчинский от депутатской группы «Воля народа».

По словам Мушака, он подарил любимой жене одежду, которую она давно хотела, а вечером отправится с ней в ресторан.

Нардеп Евгений Рыбчинский в комментарии «Скотчу» рассказал, что сейчас находится заграницей, но поздравит любимую, как только вернется в Украину. Поздравлять жену будет цветами и не только.

«Причем мои букеты такие, которые можно на выставку отправлять - они очень красивые и всегда ей очень нравятся. Последние годы я вообще не переживаю на счет подарков - она что-то выбирает, а я просто спонсирую», - рассказал депутат.

Есть и те парламентарии, которые День Валентина не празднуют. Например, Андрей Лозовой от фракции «Радикальная партия Олега Ляшко».

Андрей Лозовой на свадьбе Игоря Мосийчука

«Не буду и не понимаю этого праздника. Если ты человека любишь, если человек тебе по-настоящему дорог, то таким вещам внимание необходимо уделять каждый день. Конечно, подарю девушке что-то просто, чтобы не думала, что не поздравил с праздником», - отметил Лозовой.

Депутат от фракции БПП Ольга Червакова в комментарии «Скотчу» отметила, что День Валентина отмечает на работе – на вечер у нее запланировано четыре рабочих заседания.