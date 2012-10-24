Depeche Mode выпустили новый сингл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

3 февраля культовая мультиплатиновая группа Depeche Mode, выпустила долгожданный новый сингл «Where’sThe Revolution».

Композиция, отрывки из которой Depeche Mode показали на своей пресс-конференции в Милане, стала первой новой музыкой от группы за 4 года и первой работой с их долгожданного 14 студийного альбома Spirit, который выйдет на уже 17 марта.

Spirit — это первая коллаборация группы с продюссером Джеймсом Фордом из Simian Mobile Disco (Foals,Florence & The Machine, Arctic Monkeys). Напомним, что последний альбом группы Delta Machine вышел в 2013 году и дебютировал на #1 строчке чартов в 12 странах. Новая студийная работа Depeche Mode уже собрала восторженные отзывы журналистов, которым довелось прослушать превью альбома: так, QMagazine назвал Spirit «самой заряженной пластинкой Depeche Mode за последние годы».