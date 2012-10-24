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    Depeche Mode выпустили новый сингл

    • Сьогодні, 15:09
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    3 февраля культовая мультиплатиновая группа Depeche Mode, выпустила долгожданный новый сингл «Where’sThe Revolution».

    Композиция, отрывки из которой Depeche Mode показали на своей пресс-конференции в Милане, стала первой новой музыкой от группы за 4 года и первой работой с их долгожданного 14 студийного альбома Spirit, который выйдет на уже 17 марта.

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    Spirit — это первая коллаборация группы с продюссером Джеймсом Фордом из Simian Mobile Disco (Foals,Florence & The MachineArctic Monkeys). Напомним, что последний альбом группы Delta Machine вышел в 2013 году и дебютировал на #1 строчке чартов в 12 странах. Новая студийная работа Depeche Mode уже собрала восторженные отзывы журналистов, которым довелось прослушать превью альбома: так, QMagazine назвал Spirit «самой заряженной пластинкой Depeche Mode за последние годы».

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