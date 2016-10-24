Депутат из партии Олега Ляшко предложил взять в заложницы российскую певицу Наташу Королеву

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Депутат Верховной Рады Андрей Лозовой из Радикальной партии жестко прокомментировал приезд певицы Наташи Королевой в Украину

Депутат Андрей Лозовой сообщила на своей странице в Facebook о том, что вместе с украинской делегацией летел одним рейсом с певицей Наташей Королевой, которая улетала из Украины.

«Когда встретил ведьму в аэропорту в 5 утра, думал, что причудилось. Но — нет. Таки она… Сделали исключение и пустили на похороны бабушки. И вот думаю себе: противно же до чего!.. Этническая украинка. Выращенная и взлелеянная на этой земле. Имеет красивую казацкую фамилию Порывай (Королева — псевдоним). Но отреклась от своего рода-племени, став мерзким манкуртом, скорее — манкуртизанкою (этакий придумал неологизм). И отреклась еще до событий 2014 года. Вспомните, как Наташа стала членом партии «Единая Россия» и на концертах унизительно шутила над украинским языком…», - написал депутат.

Затем он рассказал, как поиздевался над певицей, летевшей с похорон бабушки из Киева в Москву с пересадкой во Франкфурте.

«Окончательно испортило настроение с самого утра, когда меня с коллегами (через Франкфурт летели на сессию ПАСЕ в Страсбурге) и московскую запроданку посадили в одну маршрутку, которая ехала из терминала к трапу самолета. Говорю водителю (громко, чтобы Королева услышала): "Сударь, надо обязательно позвать священника и освятить машину, ибо тут московские бесы…». …Сели в самолет. Наташа Продавай тихонько сидела в бизнес-классе и стыдливо прятала глаза от тех, кто некогда был ее соотечественниками — а ныне является народом, который героически борется с агрессией Путина, которому такие, как Наташа, поют холуйские оды", - продолжил свой рассказ Лозовой.

Затем радикал высказал мысль о том, что Королеву следовало бы задержать в Украине.

«Лечу и думаю: а чего бы отечественным спецслужбам, пользуясь случаем, не задержать кремлевскую профурсетку и не обменять, скажем, на Николая Карпюка и Стаса Клиха (боевики УНА-УНСО, осужденные за участие в войне в Чечне на стороне сепаратистов, — ред.)? Только не надо, что я циник, про похороны бабушки и т.д… Те же скоморохи за право проводить концерты в зале «Россия» и т.д. восхваляют террористов, которые на Донбассе убивают, насилуют и пытают», - заявил депутат.

Также Лозовой сообщил о том, что Королева летела не в Россию, а домой в Майами, где уже живет долгое время. Перемещалась певица не по российском паспорту, а по грин карте США.

Джерело: Апостроф