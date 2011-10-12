Десять бьюти-лайфхаков певицы Шакиры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня, 2 февраля, Шакира празднует день рождения, причем в этом году дата у нее особенная: певице исполнилось 40 лет.

Справедливости ради стоит отметить, что свидетельствует об этом лишь запись в паспорте: внешность Шакиры никак не отражает ее реальный возраст.

На лице едва заметны морщинки, фигура такая же подтянутая и стройная, как в юности. Нелегко поверить и в то, что у певицы и ее 30-летнего возлюбленного Жерара Пике, который также отмечает свой юбилей сегодня (они родились в один день), 10-летняя разница в возрасте.

В чем же секрет Шакиры? Мы изучили несколько интервью со звездой в попытке найти ответы на этот вопрос.

Чтобы кожа выглядела здоровой и сияющей, я использую сыворотку с витамином C, особенно она помогает, когда кожа обезвожена. Если же кожа очень сухая, я наношу тонким слоем витамин E - покупаю обычные капсулы в аптеке, раздавливаю их и наношу на лицо. Кроме того, очень важно тщательно смывать макияж каждый вечер, желательно использовать специальную щетку (или перчатку), чтобы удалить все загрязнения.

Мне кажется, самый лучший макияж для любой девушки - улыбка. Красивая улыбка дарит чувство уверенности, поэтому зубам нужен не менее тщательный уход. Я очень много улыбаюсь, фотографы иногда даже просят меня перестать это делать, чтобы получился более серьезный и сексуальный образ.

Очень важно беречь кожу от агрессивных солнечных лучей. Вместо обычного солнцезащитного крема я использую детский: его защита лучше и сильнее, чем в любом "взрослом". Плюс мне важно, чтобы в составе средства было как можно меньше вредных химических веществ.

Во время перелетов я выпиваю тонны обычной воды и воздерживаюсь от соленой пищи, которая задерживает жидкость в организме.

В макияже я придерживаюсь принципа "чем проще - тем лучше". Мне нравится красить губы помадами только натурального оттенка и поярче выделять глаза. Но все же мне кажется, что я выгляжу гораздо лучше с минимальным количеством косметики на лице. На мой взгляд, сейчас я выгляжу гораздо лучше, чем 10 лет назад.

Если я все-таки решаю накраситься, я обычно использую тональную основу и немного румян. Наношу их на "яблочки" щек. Оттенок стараюсь подбирать чуть розовее моего цвета кожи. Если вам тяжело самостоятельно подобрать идеальный для вас цвет румян, советую перед покупкой пощипать щеки и ориентироваться на естественный румянец.

Не люблю придавать некоторым вещам слишком большое значение. Например, я совершенно равнодушна к СПА и различным бьюти-процедурам, просто потому, что у меня нет на это времени. Подобные услуги рассчитаны не на таких людей, как я.

Я очень люблю поесть, поэтому мне пришлось применить самодисциплину и включить самоконтроль, чтобы начать правильно питаться. Сейчас я продолжаю много есть, но теперь выбираю только полезную еду. Я пристально слежу за тем, что оказывается на моей тарелке, но конечно, иногда даю себе послабления. Например, я настоящий шоколадоголик - без этой сладости просто не могу иной раз обойтись. Но перекусывать все же стараюсь чем-то полезным, например, мне нравятся чипсы из водорослей и гранола с капустой кале.