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    Десять фильмов о космосе, которые стоит посмотреть

    • Сьогодні, 13:50
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    10 эпохальных космических одиссей мирового кинематографа, от вековой давности «Путешествия на Луну» до прошлогоднего «Интерстеллара»

    «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»

    Вдохновленная романами Жюля Верна, немая короткометражка Жоржа Мельеса (его в «Хранителе времени» Скорсезе сыграет сотню лет спустя сэр Бен Кингсли) — первый научно-фантастический фильм, доживший до наших дней, а кадр, в котором допотопный космический корабль приземляется на Луну, остается одним из самых хрестоматийных в истории кинематографа.

    «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»

    Вне всякого сомнения, самый влиятельный из упоминаемых здесь фильмов, шедевр Стэнли Кубрика и через полвека после премьеры сражает наповал — если не революционными для своего времени визуальными эффектами, то глубиной режиссерского замысла и масштабом его амбиций. Самый умный из красивых и самый красивый из умных фильмов о космосе.

    «СОЛЯРИС»

    Награжденный Гран-при Канн и удостоившийся голливудского ремейка с Джорджем Клуни в роли Донатаса Баниониса, «Солярис» Андрея Тарковского — фильм, без раздумий променявший практически весь космос на психологическую драму (чем страшно рассердивший автора литературного первоисточника Станислава Лема), но все равно решительно неотразимый.

    «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 — НОВАЯ НАДЕЖДА»

    Выходящий в декабре седьмой эпизод «Звездных войн» может стать первым фильмом, чьи суммарные сборы преодолеют отметку в три миллиарда долларов, ну а началось все именно с «Эпизода 4» — подружившей сразу несколько эпических жанров и произведшей революцию в области голливудских спецэффектов космической оперы Джорджа Лукаса.

    «ЧУЖОЙ»

    «Чужие» Джеймса Кэмерона — фильм, превосходящий величественный оригинал Ридли Скотта по многим параметрам, но таким страшным, как в «Чужом», космос не представал больше нигде. И дело не только в знаменитой сцене «рождения» Чужого или самом присутствии инопланетного монстра, а в здешних ритме и интонации — свойственным скорее фильмам ужасов, чем научной фантастике.

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