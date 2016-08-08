Десять фильмов о космосе, которые стоит посмотреть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

10 эпохальных космических одиссей мирового кинематографа, от вековой давности «Путешествия на Луну» до прошлогоднего «Интерстеллара»

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»

Вдохновленная романами Жюля Верна, немая короткометражка Жоржа Мельеса (его в «Хранителе времени» Скорсезе сыграет сотню лет спустя сэр Бен Кингсли) — первый научно-фантастический фильм, доживший до наших дней, а кадр, в котором допотопный космический корабль приземляется на Луну, остается одним из самых хрестоматийных в истории кинематографа.

«2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»

Вне всякого сомнения, самый влиятельный из упоминаемых здесь фильмов, шедевр Стэнли Кубрика и через полвека после премьеры сражает наповал — если не революционными для своего времени визуальными эффектами, то глубиной режиссерского замысла и масштабом его амбиций. Самый умный из красивых и самый красивый из умных фильмов о космосе.

«СОЛЯРИС»

Награжденный Гран-при Канн и удостоившийся голливудского ремейка с Джорджем Клуни в роли Донатаса Баниониса, «Солярис» Андрея Тарковского — фильм, без раздумий променявший практически весь космос на психологическую драму (чем страшно рассердивший автора литературного первоисточника Станислава Лема), но все равно решительно неотразимый.

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 — НОВАЯ НАДЕЖДА»

Выходящий в декабре седьмой эпизод «Звездных войн» может стать первым фильмом, чьи суммарные сборы преодолеют отметку в три миллиарда долларов, ну а началось все именно с «Эпизода 4» — подружившей сразу несколько эпических жанров и произведшей революцию в области голливудских спецэффектов космической оперы Джорджа Лукаса.

«ЧУЖОЙ»

«Чужие» Джеймса Кэмерона — фильм, превосходящий величественный оригинал Ридли Скотта по многим параметрам, но таким страшным, как в «Чужом», космос не представал больше нигде. И дело не только в знаменитой сцене «рождения» Чужого или самом присутствии инопланетного монстра, а в здешних ритме и интонации — свойственным скорее фильмам ужасов, чем научной фантастике.

Продолжение читайте на сайте журнала Elle.