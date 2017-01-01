Десять крутых песен O.Torvald на любой вкус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

O.Torvald

13 мая O.Torvald представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Десять разнообразных и крутых композиций, которые покажут всю многогранность музыки украинских конкурсантов

В субботу 13 мая в Международном выставочном центре пройдет долгожданное событие – финал песенного шоу «Евровидение-2017». Украину в этом году представит рок-группа O. Torvald, которой уже удалось достойно презентовать себя на всех подготовительных этапах конкурса. Эти парни молоды и полны энтузиазма. Увидеть десять самых ярких выступлений группы можно на сайте «Главком».

«Сочи»

Кавер популярной песни «Сочи» Ляписа Трубецкого в исполнении Жени Галича. В 2014 году была записана еще одна кавер-версия этой композиции, только в совместном исполнении с группой Бумбокс. В этом же году вышел альбом группы O. Torvald под названием «Ты есть», в котором и прозвучал этот трек. Саунд-продюсером альбома выступил лидер Бумбокса - Андрей Хливнюк.

Выступление на квартирнике во Львове 2008 год.

«Мовчи»

Композиция на стихи украинского поэта «расстрелянного возрождения» Евгения Плужника. Акустический вечер в художественной галерее Дзига, Львов 2017 год.

Мовчи! Я знаю. За всіма словами –

Холодний смерк, спустошені сади...

Це наша пристрасть стала поміж нами,

Нас розлучаючи назавсігди!



Шалій, шалій, від розпачу сп'янілий!

Що розпач той? Річ марна і пуста!

...Як пізно ми серця свої спинили!

…Як роз'єднали рано ми вуста!



О, друже мій! Останні трачу сили,

В країні тій уявній живучи,

Де образ твій, утрачений і милий,

Де голос твій... Мовчи!

Мовчи! Мовчи!



Збірка РІВНОВАГА 1948

«Качай»

Клип «Качай» в 2010 году стал восьмой видеоработой группы O.Torvald. Парни продолжали искать свое место в украинской рок-музыке и старались максимально эпатировать своих слушателей. Длинные волосы, обнаженные тела, сексапильные девушки в украинских венках - удивить украинскую молодежь Жене Галичу удалось. Сейчас фанаты могут лишь вспоминать, как выглядел примерный семьянин и любящий отец Галич в начале своего рок-пути.

«Не вона»

Видеоклип на песню «Не вона» вышел в 2013 году, а песня вошла в музыкальный альбом «Примат». Тогда, по количеству просмотров, композиция уступила более широко известным работам группы. Но, спустя годы, «Не вона» в исполнении популярных O.Torvald сможет удивить и порадовать новоиспеченных поклонников группы.

Телепрограмма «М2 LIVE» 2016 год.

«Вниз»

Одна из немногих русскоязычных композиций O.Torvald. И весьма непривычное исполнение для фанатов, которые знают в основном украинские работы группы. «Вниз» не менее понятна и интересна, чем другие песни коллектива.

2012 год выступление на FDR Studio.

«Це літо»

Эта песня точно не входит в топ самых популярных композиций группы O.Torvald, но не уступает другим. Оценить композицию можно посмотрев выступление Жени Галича на квартирнике в городе Ровно и тогда, возможно, этим летом фаны будут петь именно ее этим летом.

«Радiомережi»

Музыкальная работа вошла во второй альбом группы O.Torvald - «В тебе». С 2011 года «Радiомережi» в исполнении Жени Галича и группы можно услышать на концертах, квартирниках и многочисленных выступлениях на интернет-каналах. 2012 год выступление на OLIV.E.

«Снiг»

Песня «Снiг» вышла в 2014 году в альбоме группы O.Torvald «Ты есть». Клип выпустили через целых два года. По задумке режиссера, в финале видео влюбленная пара заканчивает жизнь самоубийством. Такая депрессивность отличает ее от предыдущих композиций O.Torvald, в которых на первом месте всегда стояло жизнелюбие и желание бороться за свое место под солнцем.

Выступление на канале «М2 LIVE» в 2016 году.

«Нашi люди всюди»

«Нашi люди всюди» не просто одна из популярных песен O.Torvald. С момента выхода, песня превратилась в своеобразный гимн группы и ее многочисленных фанов. В 2016 году «Нашi люди всюди» стала главным синглом одноименного альбома, который оказался, пожалуй, самым успешным за всю историю существования группы. Это не единственный хит, который подарил слушателям новый альбом O.Torvald, но исполнение на «ЖИВЯКом» нужно обязательно посмотреть.

«Time»

Композиция, которая привела O.Torvald к сцене «Евровидения-2017» в Киеве. «Time» успели выучить наизусть как фанаты, так и злопыхатели группы. Не у всех была возможность посмотреть благотворительный концерт группы O.Torvald для «Игр непокоренных» в Киеве. Но своей энергетикой он ничем не уступает конкурсным выступлениям на международном песенном шоу. На соревнованиях для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы во время несения службы, парни из O.Torvald показали всем, что как бы ни закончилось «Евровидение-2017», но они уже являются самыми настоящими любимцами Украины.

Также напомним, что Руслана спрогнозировала, какое место займет O.Torvald на «Евровидении-2017».