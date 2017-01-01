Дети Джулии Робертс раскрыли мамин секрет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дети актрисы Джулии Робертс с удивлением нашли в школьной библиотеке информацию об их знаменитой маме

Как сообщает издание People, в одном из недавних телешоу, на которое Робертс пришла со своим коллегой по картине «Ноттинг Хилл» Ричардом Кертисом, актриса рассказала забавную историю из жизни своей семьи. Наравне со своими сверстниками, трое детей знаменитости: 12-летние двойняшки девочка Хэзел и мальчик Финнеас, и 9-летний Генри, ходят заниматься в школьную библиотеку. Именно там их и ожидало потрясающее открытие – дети узнали, что их мама, оказывается, названа самой красивой женщиной в мире.

«Мама, мы увидели журнал и вот, о чем в нем шла речь…» – рассказала Робертс, копируя своих детей.

Ее коллега Ричард Кертис вмешался в разговор и спросил у актрисы: «Они приняли это как факт: «Америка была найдена в 1776 году, а ты самая красивая женщина в мире – так почему ты не сказала нам об этом?» »

«Даже, если это не приняли как факт, то все равно это факт» – рассмеялась актриса. «Это часть легенды».

49-летняя знаменитость призналась, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо и часто вспоминает те моменты, когда ее дети были совсем крошками.

Напомним, что Журнал People назвал Джулию Робертс самой красивой женщиной мира – 2017.