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    Шоу-біз

    Дети Илона Маска без ума от Эмбер Херд

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    Дети Илона Маска без ума от Эмбер Херд
    Дети Илона Маска без ума от Эмбер Херд
    Дети Илона Маска без ума от Эмбер Херд
    Дети Илона Маска без ума от Эмбер Херд
    Дети Илона Маска без ума от Эмбер Херд
    • Сьогодні, 11:05
    • Розсилка

    Миллиардер вместе с детьми гостит неподалеку от места съемок нового фильма Эмбер

    Где Эмбер Херд, там и Илон Маск: поскольку сейчас 31-летняя актриса снимается в Австралии в фильме «Аквамен», ее 45-летний бойфренд-миллиардер, который может вести дела из любой точки мира, тоже гостит неподалеку. С собой многодетный бизнесмен, конечно, взял сыновей: на плотное общение Илона с ними его развод с первой женой, Джастин, не повлиял. Эмбер, похоже, уже успела подружиться с детьми возлюбленного: на свежих видео и фото, появившихся в Instagram-аккаунте Маска, актриса веселится вместе с мальчишками. Те даже катают ее на спине, а Эмбер заливается хохотом!

    «Сидней такой прекрасный город!», — лаконично подписал Маск трогательную фотографию с Эмбер и сыном.

    Не зная историю отношений пары, можно было бы подумать, что эти двое уже давно женаты и воспитывают общих детей. Что ж, вполне возможно, скоро это и правда станет реальностью: все вокруг, от друзей звезд до их родственников, твердят, что те настроены очень серьезно — планируют связать себя узами брака и обзавестись малышами.
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