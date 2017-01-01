Дети Илона Маска без ума от Эмбер Херд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Миллиардер вместе с детьми гостит неподалеку от места съемок нового фильма Эмбер

Где Эмбер Херд, там и Илон Маск: поскольку сейчас 31-летняя актриса снимается в Австралии в фильме «Аквамен», ее 45-летний бойфренд-миллиардер, который может вести дела из любой точки мира, тоже гостит неподалеку. С собой многодетный бизнесмен, конечно, взял сыновей: на плотное общение Илона с ними его развод с первой женой, Джастин, не повлиял. Эмбер, похоже, уже успела подружиться с детьми возлюбленного: на свежих видео и фото, появившихся в Instagram-аккаунте Маска, актриса веселится вместе с мальчишками. Те даже катают ее на спине, а Эмбер заливается хохотом!

«Сидней такой прекрасный город!», — лаконично подписал Маск трогательную фотографию с Эмбер и сыном.

Не зная историю отношений пары, можно было бы подумать, что эти двое уже давно женаты и воспитывают общих детей. Что ж, вполне возможно, скоро это и правда станет реальностью: все вокруг, от друзей звезд до их родственников, твердят, что те настроены очень серьезно — планируют связать себя узами брака и обзавестись малышами.