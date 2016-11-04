Детскую больницу в Эмиратах оштрафовали из-за визита Ким Кардашьян

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Центр в Дубае для детей-инвалидов был оштрафован министерством общественного развития ОАЭ за визит в медучреждение реалити-звезды Ким Кардашьян. Сумма штрафа не уточняется.

По закону, реабилитационным центрам и неправительственным организациям в ОАЭ не разрешается получать благотворительные взносы в любой форме.

Если визит знаменитости освещается в СМИ, то необходимо предварительное разрешение министерства, которое в данном случае не было получено.

По словам представителей ведомства, они бы не согласовали приезд Кардашьян. Жена Канье Уэста во время визита в Дубай на прошлой неделе встретилась с детьми из Rashid Paediatric Therapy Centre и привезла им футболки со своим изображением. Комиссия, назначенная министерством общественного развития ОАЭ, уже начала проверку медучреждения. По предварительной информации, медучреждение не успело сообщить министерству о предстоящем визите звезды, поскольку Кардашьян попросила не информировать прессу о ее приезде. Руководство больницы решило пойти навстречу Ким – и в результате вынуждено заплатить штраф.

Джерело: popcornnews