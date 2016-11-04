  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Детскую больницу в Эмиратах оштрафовали из-за визита Ким Кардашьян

    • Сьогодні, 13:23
    • Розсилка

    Центр в Дубае для детей-инвалидов был оштрафован министерством общественного развития ОАЭ за визит в медучреждение реалити-звезды Ким Кардашьян. Сумма штрафа не уточняется.

    По закону, реабилитационным центрам и неправительственным организациям в ОАЭ не разрешается получать благотворительные взносы в любой форме.

    Читайте також

    Если визит знаменитости освещается в СМИ, то необходимо предварительное разрешение министерства, которое в данном случае не было получено.

    По словам представителей ведомства, они бы не согласовали приезд Кардашьян. Жена Канье Уэста во время визита в Дубай на прошлой неделе встретилась с детьми из Rashid Paediatric Therapy Centre и привезла им футболки со своим изображением. Комиссия, назначенная министерством общественного развития ОАЭ, уже начала проверку медучреждения. По предварительной информации, медучреждение не успело сообщить министерству о предстоящем визите звезды, поскольку Кардашьян попросила не информировать прессу о ее приезде. Руководство больницы решило пойти навстречу Ким – и в результате вынуждено заплатить штраф.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ