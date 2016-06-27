Дэвид Бекхэм спас пожилую женщину в Лондоне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэвид Бекхэм известен не только как один из самых сексуальных мужчин, но и еще как галантный джентльмен.

Как оказалось, недавно Дэвид в очередной раз продемонстрировал свои благородные качества.

На днях спортсмен ехал по Лондону на своем автомобиле и внезапно заметил, как прямо на пешеходном переходе упала пожилая женщина. Дэвид припарковал машину и вышел, чтобы помочь ей. Как сообщают очевидцы, Бекхэм поднял упавшую, дал ей бутылку воды и вызвал скорую. Более того, он не покинул женщину, пока не приехали медики!

Дэвид помог загрузить женщину в карету скорой помощи и только потом уехал по своим делам, убедившись, что его помощь больше не требуется.

Джерело: graziamagazine.ru