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    Шоу-біз

    Дэвид Бекхэм спас пожилую женщину в Лондоне

    • Сьогодні, 07:06
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    Дэвид Бекхэм известен не только как один из самых сексуальных мужчин, но и еще как галантный джентльмен.

    Как оказалось, недавно Дэвид в очередной раз продемонстрировал свои благородные качества.

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    На днях спортсмен ехал по Лондону на своем автомобиле и внезапно заметил, как прямо на пешеходном переходе упала пожилая женщина. Дэвид припарковал машину и вышел, чтобы помочь ей. Как сообщают очевидцы, Бекхэм поднял упавшую, дал ей бутылку воды и вызвал скорую. Более того, он не покинул женщину, пока не приехали медики!

    Дэвид помог загрузить женщину в карету скорой помощи и только потом уехал по своим делам, убедившись, что его помощь больше не требуется.

    Джерело: graziamagazine.ru

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