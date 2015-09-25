Дэвид Бекхэм занимается благотворительностью ради титула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В минувшее воскресенье западная пресса взорвалась шокирующей новостью об одном из самых обожаемых героев мировой публики, Дэвиде Бекхэме, после того как хакеры (на этот раз вроде бы не русские) взломали его личную переписку.

В таких случаях пощады не жди, вот и экс-футболист оказался «нечист»: из его переписки с другом, опубликованной на ресурсе Football Leaks, выяснилось, что обширной благотворительной деятельностью Бекхэм занимается ради того, что именоваться «сэром».

На это указывали его жалобы другу на то, что рыцарский титул в 2013 году достался не ему, а некоей шотландской певице Кэтрин Дженкинс, которая якобы, его ничем особенным не заслужила.

Напомним, Дэвид Бекхэм является послом доброй воли ЮНИСЕФ с 2005 года, а также имеет свой фонд The David Beckham 7 Fund, который выделяет немалые суммы на поддержку различных благотворительных организаций. Обладатель состояния в 280 миллионов фунтов стерлингов не жалеет средств на добрые дела, но однажды был случай, когда он отказался делать взнос на организацию торжественного ужина ЮНИСЕФ в Шанхае. У звезды случился конфликт с лордами, и судя по переписке, причиной раздора стало именно то, что они никак не посодействовали знаменитому англичанину в получении рыцарского титула. Кстати, заметим, что Орден Британской империи у супруга Виктории Бекхэм имеется, но без права называться «сэром». Очевидно, что обоим очень хочется вписать себя в историю Великобритании под благородными званиями.