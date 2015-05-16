Дэвид Духовны в женском костюме и другие кадры из нового «Твин Пикс»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До долгожданной премьеры нового, третьего по счету сезона культового сериала «Твин Пикс» остается не так много времени, и в преддверии старта сериала в эфире издание Entertainment Weekly посвятило обложки своего нового номера касту «Твин Пикс».

Также EW удалось получить несколько эксклюзивных кадров с участием звезд сериала.

Новый «Твин Пикс» будет насчитывать 18 серий и стартует в эфире канала Showtime чуть меньше чем через 2 месяца – 21 мая 2017. В режиссерское кресло вновь вернулся Дэвид Линч, а к оригинальному касту (Кайл МакЛоклен, Шерил Ли, Медкен Эмик, Дэна Эшбрук) присоединилось множество новых звезд, которые, правда, появятся лишь в эпизодических ролях - Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Майкл Сера, Джеймс Белуши и другие.

Джерело: Киноафиша