Дэвид и Виктория Бекхэм отдали 5-летнюю дочь в театральную школу

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Харпер Бекхэм

Дочь знаменитых родителей, Дэвида и Виктории Бекхэм, 5-летняя Харпер уже идет по их стопам и демонстрирует многочисленные таланты – стало известно, что звездная пара решила отдать малышку в театральную школу в Лондоне.

Разумеется, полноценной ученицей Харпер пока считать нельзя, однако девочка уже посещает отдельные занятия и, как считают преподаватели, «обладает хорошим потенциалом».

Виктории Бекхэм с дочкой Театральная школа – далеко не первое увлечение Харпер: еще в прошлом году, когда дочери Виктории и Дэвида Бекхэмов было всего 4 года, она начала заниматься балетом, и раз в неделю Дэвид лично отводил дочку на занятия в Английский национальный балет.

Джерело: popcornnews