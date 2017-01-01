Дэвид и Виктория Бекхэм отдали 5-летнюю дочь в театральную школу
- Сьогодні, 15:58
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Харпер Бекхэм
Дочь знаменитых родителей, Дэвида и Виктории Бекхэм, 5-летняя Харпер уже идет по их стопам и демонстрирует многочисленные таланты – стало известно, что звездная пара решила отдать малышку в театральную школу в Лондоне.
Разумеется, полноценной ученицей Харпер пока считать нельзя, однако девочка уже посещает отдельные занятия и, как считают преподаватели, «обладает хорошим потенциалом».
Театральная школа – далеко не первое увлечение Харпер: еще в прошлом году, когда дочери Виктории и Дэвида Бекхэмов было всего 4 года, она начала заниматься балетом, и раз в неделю Дэвид лично отводил дочку на занятия в Английский национальный балет.
Виктории Бекхэм с дочкой
Джерело: popcornnews