  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Дэвид и Виктория Бекхэм отдали 5-летнюю дочь в театральную школу

    • Сьогодні, 15:58
    • Розсилка
    Харпер Бекхэм
    Харпер Бекхэм

    Дочь знаменитых родителей, Дэвида и Виктории Бекхэм, 5-летняя Харпер уже идет по их стопам и демонстрирует многочисленные таланты – стало известно, что звездная пара решила отдать малышку в театральную школу в Лондоне.

    Разумеется, полноценной ученицей Харпер пока считать нельзя, однако девочка уже посещает отдельные занятия и, как считают преподаватели, «обладает хорошим потенциалом».

    Театральная школа – далеко не первое увлечение Харпер: еще в прошлом году, когда дочери Виктории и Дэвида Бекхэмов было всего 4 года, она начала заниматься балетом, и раз в неделю Дэвид лично отводил дочку на занятия в Английский национальный балет.
    victoria-beckham-harper
    Виктории Бекхэм с дочкой

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ