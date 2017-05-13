Девушка рассталась с парнем, но решила, что совместным снимкам из классных путешествий нельзя пропадать

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Путешественница изменила в фотошопе лицо парня на знаменитого актера

Американка рассталась с парнем вскоре после большого и полного впечатлений морского путешествия, и снимки ей так полюбились, что удалить их она не решилась. Вместо этого девушка нашла себе спутника получше, приклеив на место бывшего фотографии знаменитого актёра. Бэйли Вудуорт — 19-летняя девушка, которая классно провела прошедший год. Большую часть времени она путешествовала, поскольку работала на яхте, пишет Medialeaks.

Бэйли рассказала изданию BuzzFeed, что за время своих путешествий посетила 12 стран, большинство из которых были островными государствами в Карибском море. Само собой, в её инстаграме полно фотографий из экзотических мест с великолепными пейзажами. Многие из них сделал её бывший парень, который также путешествовал с Бэйли, поскольку они работали вместе.

Публикация от Baylee-Ann (@baylee_woodward) Май 13 2017 в 8:02 PDT

К сожалению, их отношения недавно закончились, причём довольно неприятно. Поскольку парень Бэйли был одновременно её боссом, то уволил девушку с яхты. Она тяжело переживала случившееся.



«Разрыв был очень сложным, потому что мы всё-таки год путешествовали вместе и проводили друг с другом буквально 24 часа 7 дней в неделю. А потом он просто уволил меня ни с того ни с сего», - рассказала девушка.

«Не могу дождаться, когда мы снова поедем на Багамы, потому что ты закончил сниматься в фильме»

Другой неприятный момент был связан с тем, что бывший не только фотографировал Бэйли — они также делали много совместных кадров. Как продолжить выкладывать фотки, при этом не светить бывшего? Девушке в голову пришла идея. Можно же зафотошопить его лицо Заком Эфроном! Фотографии с подписью Бэйли опубликовала в фейсбуке.

«Возврат к великолепным приключениям за последние несколько месяцев. Не могу дождаться, чтобы начать следующее приключение в моей жизни в одиночку (Зак Эфрон, извини, тебя там не будет).Кстати, Зак Эфрон, пожалуйста, будь там! (Когда на всех твоих милых фотках из путешествий твой бывший, то приходится импровизировать)», - писала Бэйли.

«Или пойдём в поход!!»

Путешественница решила улучшить снимки, чтобы смотреть на них и при этом смеяться над произошедшим. Я хотела запостить фотографии из одного из последних путешествий, но все самые лучшие были с ним. Я не могла вырезать его или заблюрить, это было бы уродливо. Поэтому я подумала: «А помещу-ка я чье-нибудь лицо на его место». А когда думаешь «молодой горячий парень», то ты думаешь о Заке Эфроне.

«Вернёмся к моменту, когда я вместе с Заком каталась на лошадях в Коста-Рике!!»

Бэйли не считает себя мелочной. Она постит фотографии не для того, чтобы их заметил бывший парень, потому что знает, что ему это неважно. Я сделала так только для того, чтобы и дальше постить фото из клевых мест, а люди не думали бы, что мы с ним снова вместе.





Публикация Бэйли в фейсбуке быстро стала вирусной, её лайкнули тысячи людей. Многие даже писали ей о том, что это гениальная идея.

«Тот раз, когда мы с Заком пошли в поход в джунгли»

Теперь путешественница планирует свои новые приключения.

«Я получила большую поддержку, и мне нравится это. Кстати, я опять получила работу на яхте, а после этого я планирую отправиться в путешествие по Европе и Азии на несколько месяцев, если найду себе нового спутника», - отметила девушка.