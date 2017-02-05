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    Девушка, скрывающая лицо на «Голосе країни-7», сняла вуаль

    • Сьогодні, 12:21
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    Катя Еременко открыла лицо во время нокаутов

    На слепых прослушиваниях «Голоса країни-7» от 05.02.2017 девушка, скрывая свое лицо, спела романс «Я ехала домой» и попала в команду Потапа. Екатерина очень любит сцену, но боится показывать зрителям свое лицо и стесняется своей внешности.

    Несколько лет назад она отказалась от пищи и заболела анорексией. Выйти из депрессивного состояния таинственной участницы Потапа помогла музыка. Певица пришла на «Голос країни-7», чтобы доказать - неважно, как ты выглядишь, главное - то, кем ты есть.

    На решающих нокаутах Еременко спела песню «Youssou N'Dour 7» Seconds. Несмотря на свои переживания, певица поразила судей своим исполнением и наконец сняла вуаль.

    Тем не менее, участница выбыла из проекта.

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