Девушка, скрывающая лицо на «Голосе країни-7», сняла вуаль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катя Еременко открыла лицо во время нокаутов

На слепых прослушиваниях «Голоса країни-7» от 05.02.2017 девушка, скрывая свое лицо, спела романс «Я ехала домой» и попала в команду Потапа. Екатерина очень любит сцену, но боится показывать зрителям свое лицо и стесняется своей внешности.

Несколько лет назад она отказалась от пищи и заболела анорексией. Выйти из депрессивного состояния таинственной участницы Потапа помогла музыка. Певица пришла на «Голос країни-7», чтобы доказать - неважно, как ты выглядишь, главное - то, кем ты есть.

На решающих нокаутах Еременко спела песню «Youssou N'Dour 7» Seconds. Несмотря на свои переживания, певица поразила судей своим исполнением и наконец сняла вуаль.

Тем не менее, участница выбыла из проекта.