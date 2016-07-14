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    Девять самых горячих фото из инстаграма Веры Брежневой

    • Сьогодні, 16:40
    • Розсилка

    Чтобы выглядеть хорошо, глубокие декольте и высокие вырезы не нужны — это факт.

    Но с ними можно выглядеть чертовски хорошо — это тоже факт, к тому же, хорошо известный Вере Брежневой.

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    Она не стесняется выкладывать в инстаграм провокационные (в меру!) и чувственные (в рамках приличий!) фото и уже который год возглавляет рейтинги самых привлекательных звезд российской поп-сцены. В общем, видим ориентир — он прямо перед нами.

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    Черное платье с глубоким декольте, укладка волной и массивные серьги — Вера Брежнева бьет наверняка: этот классический голливудский образ выглядит одновременно женственно и сексуально.
    Выглядеть привлекательно и волнующе можно и без кружевных пуш-апов — мягкого белья, шелкового халата и небрежной укладки будет вполне достаточно.
    Образ кудрявой танцовщицы у балетного станка явно создавался под впечатлением от фильма «Танец-вспышка» 1983 года и снятого по его мотивам клипа Джей Ло I'm Glad. Гетры, короткие топы и классический балет с элементами стрип-пластики — десять из десяти по шкале сексуальности.
    Фото в купальнике — любимый жанр Веры Брежневой. И это не удивительно, ей идут и бикини, и монокини и любые другие -кини, которые придумывают дизайнеры.
    34-летняя Вера Брежнева и ее 15-летняя дочь Соня Киперман выглядят как сестры. Что, безусловно, добавляет Вере очков в рейтинге самых привлекательных звезд — шутка ли, вырастить и воспитать ребенка, не постарев при этом ни на день.
    «Серфинг» и сексуальное bikini body давно стали синонимами, а пляжи с серфинг-спотами — точками притяжения модной молодежи со всего мира. И даже если Вера Брежнева не увлекается серфингом на самом деле, — а она встала на доску только прошлым летом — этот вид спорта ей очень идет.
    Сексуальнее женщины в красном платье может быть только женщина в красном платье в тракторе. Шутка, конечно, но доля правды в ней есть: на этом фото видно, что Вера Брежнева не прогуливает занятия в спортзале, и с фигурой у нее все в полном порядке.
    Даже главные любимицы мужского глянца и кумиры девочек-подростков не упускают возможности побыть нежными и хрупкими. В общем, притвориться настоящим чудом, пусть даже и в перьях.
    Красивое глубокое декольте — это сексуально. Но чувство юмора гораздо сексуальнее, а оно у Веры Брежневой есть. К радости своих подписчиков, в соцсетях она не боится выглядеть ни удивленной, ни смешной.
    Девять самых горячих фото из инстаграма Веры Брежневой

    Джерело: graziamagazine.ru
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