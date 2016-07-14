Девять самых горячих фото из инстаграма Веры Брежневой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чтобы выглядеть хорошо, глубокие декольте и высокие вырезы не нужны — это факт.

Но с ними можно выглядеть чертовски хорошо — это тоже факт, к тому же, хорошо известный Вере Брежневой.

Она не стесняется выкладывать в инстаграм провокационные (в меру!) и чувственные (в рамках приличий!) фото и уже который год возглавляет рейтинги самых привлекательных звезд российской поп-сцены. В общем, видим ориентир — он прямо перед нами.