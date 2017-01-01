Девять самых необычных способов знаменитостей быстро прийти в форму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

placen.com.ua

Что ни говори, но знаменитости совсем не такие, как мы.

Мы можем пообещать себе начать заниматься спортом с понедельника, откладывать тренировки раз за разом, срываться на вкусняшки, а они проводят большую часть жизни в напряжении, стараясь соответствовать нашим ожиданиям.

Мы подготовили для вас подборку самых необычных способов, к которым прибегали актеры и исполнители, чтобы быстро привести себя в форму. Стоит заметить, что для знаменитостей крайностей не существует, поэтому все-таки не пытайтесь это повторить самостоятельно. 1 з 10 на весь екран згорнути









Джерело: adme.ru