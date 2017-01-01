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    Девять самых необычных способов знаменитостей быстро прийти в форму

    • Сьогодні, 15:25
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    placen.com.ua

    Что ни говори, но знаменитости совсем не такие, как мы.

    Мы можем пообещать себе начать заниматься спортом с понедельника, откладывать тренировки раз за разом, срываться на вкусняшки, а они проводят большую часть жизни в напряжении, стараясь соответствовать нашим ожиданиям.

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    Мы подготовили для вас подборку самых необычных способов, к которым прибегали актеры и исполнители, чтобы быстро привести себя в форму.

    Стоит заметить, что для знаменитостей крайностей не существует, поэтому все-таки не пытайтесь это повторить самостоятельно.

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    Для роли балерины, не страдающей от лишнего веса, Натали Портман пришлось снизить свой вес почти до 40 кг. Диета не слишком отличалась от питания ее героини: половинка грейпфрута, морковь и миндаль. Но скудный рацион и усиленные тренировки не такая уж большая плата за «Оскар», ведь так?
    Чтобы экстренно сбросить 7 кг перед съемками «Девушек мечты», Бейонсе отказалась от твердой пищи. Две недели она пила только воду с соком лимона, кайенским перцем и кленовым сиропом, изредка разбавляя рацион свежими овощами. Результат поражает, но певица признает, что больше не решилась бы на подобный эксперимент.
    Премия за «Лучшую мужскую роль» далась актеру совсем не просто. В течение 4 месяцев он придерживался экстремально низкокалорийной диеты, потеряв около 20 кг веса. Основой его питания было большое количество жидкости и белок, однако Макконахи утверждает, что процесс был сложным именно с психологической точки зрения.
    Для восстановления формы после родов Риз Уизерспун обратилась к популярной диете на основе детского питания. Секрет прост: пюрированная пища легко усваивается организмом, а размер порции не позволяет переедать.
    Второстепенная роль работницы фабрики, умирающей от туберкулеза, предполагала соответствующий вид. Энн Хэтэуэй была вынуждена придерживаться низкокалорийной диеты, составляющей не более 500 ккал в день. Актриса позволяла себе всего 2 порции сухой овсяной лапши, немного редиса и хумуса в день. Энн вспоминает опыт и смеется, что ради обтягивающего костюма женщины-кошки ей и вовсе пришлось сидеть на диете из «капусты и пыли».
    По словам певицы Кристины Агилеры, она придерживается крайне необычной диеты: каждый день она потребляет что-то хрустящее, что-то мягкое, а также горячее и холодное. При всем при этом продукты должны быть одного цвета, к примеру в понедельник белый цвет и такие продукты, как капуста, белая фасоль, творог. Сложно подвергать сомнению способ, глядя на ее великолепную фигуру.
    Для съемок в фильме «Машинист» актеру пришлось избавиться от 30 кг за 4 месяца. Его диета состояла из банки тунца и 1 яблока в день и не превышала 300 ккал. Чтобы не чувствовать голода,Кристиан Бэйл пил много воды, что в конце концов помогло ему добиться нужного результата. К слову, потерял Кристиан не только жир, но и мышцы, что и сделало его таким болезненно истощенным.
    Как бы вы хотели выглядеть в 58 лет? Уверены, что как Мадонна. Певица поддерживает прекрасную форму, и в то время как другие просто сокращают свои калории, она и вовсе отказывается от них. Диета основана на идее, что одного только воздуха достаточно для поддержания активности нашего тела. Вы готовите еду, но только наслаждаетесь ее запахом и не едите ничего, кроме супа из воды и соли. Конечно, Мадонна не придерживается такого питания постоянно, но прибегает к нему по необходимости.
    После рождения ребенка для грядущих проектов Николь Кидман пришлось выбрать довольно строгую диету: 1 яйцо вкрутую на завтрак, 1 — на обед и 2 — на ужин. Подобное питание крайне несбалансированное и содержит мало калорий, но актриса потеряла даже больше килограммов, чем планировала. Вердикт: работает, но долго не продержишься.
    Девять самых необычных способов знаменитостей быстро прийти в форму




    Джерело: adme.ru

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