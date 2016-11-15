Disney добавил гей-персонажа в сказку «Красавица и Чудовище»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Студия Disney, которая пропагандирует семейные ценности, решилась на необычный шаг – добавить персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации в новый фильм «Красавица и Чудовище».

Об этом сообщило издание Attitude со ссылкой на режиссера картины Билла Кондона.

Геем окажется герой ЛеФу, приспешник Гастона, которого играет Люк Эванс. Роль ЛеФу сыграл актер Джош Гад. По сюжету ЛеФУ будет не только верно служить Гастону, но и испытывать к нему противоречивые чувства, мечтая поцеловать. Он будет метаться, осознавая свои чувства и не будет знать, что же ему делать.

Такая новость вызывала разную реакцию со стороны публики – кто-то считает, что это очень смелый ход в ногу со временем, а кто-то категорически против гей-персонажей в традиционных диснеевских фильмах. А что вы думаете по этому поводу?





Джерело: popcornnews