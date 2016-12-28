Disney «воскресит» Кэрри Фишер в следующих фильмах франшизы «Звездные войны»

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Американскую актрису Кэрри Фишер, получившую известность благодаря роли принцессы Леи в фантастической киноэпопее «Звездные войны» и скончавшуюся от остановки сердца в конце декабря прошлого года, покажут в восьмом эпизоде «Звездных войн» - и, возможно, в следующих фильмах франшизы.

Съемки сцен для восьмого эпизода «Звездных войн» с участием актрисы Керри Фишер успели завершить. Картина находится на стадии пост-продакшн. Премьера фильма под рабочим названием «Звездные войны: Эпизод 8» намечена на декабрь 2017 года. А вот продолжение девятого эпизода фантастической киноэпопеи – под вопросом.

Сотрудники компании Disney начали переговоры с представителями Кэрри Фишер о получении прав на использование образа принцессы Леи в будущих картинах. Студия собирается воссоздать образ принцессы Леи с помощью компьютерной графики. К слову, подобный опыт у Disney уже есть. Ранее студия уже «воскрешала» британского актера Питера Кушинга, который снялся в спин-оффе «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Самым же ярким примером использования образа актера уже после его смерти стал «Форсаж 7», в котором с помощью компьютерной графики смонтировали несколько сцен с персонажем погибшего Пола Уокера.

Джерело: popcornnews