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    Шоу-біз

    Дита фон Тиз носит вышиванку украинского бренда

    • Сьогодні, 15:32
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    Знаменитые вышиванки Виты Кин предпочитаю многие знаменитости

    Эпатажная американская модель и певица Дита фон Тиз, также известная как «королева бурлеска» и экс-супруга скандального исполнителя Мэрилина Мэнсона, рассказала о своей поездке в Венецию, по улицам которой прошлась в платье-вышиванке украинского дизайнера Виты Кин.

    Соответствующий пост знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

    «Чудесные дни в Венеции! Спасибо Вите Кин за это прекрасное платье, которое так идеально подходит для теплой погоды», - прокомментировала снимок Дита фон Тиз.

    Стоит отметить, платья-вышиванки украинского бренда пользуются популярностью не только у модниц Украины, но и во всем мире. Так в платьях, сорочках от Виты Кин на публике показывались Маши Ефросининой, королева Нидерландов Максима, российская ведущая Ксения Собчак и другие знаменитости.

    Победительница «Евровидения-2016», украинская певица Джамала, снялась в промо-ролике конкурса именно в вышиванке этого бренда.

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