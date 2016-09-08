Дита фон Тиз носит вышиванку украинского бренда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитые вышиванки Виты Кин предпочитаю многие знаменитости

Эпатажная американская модель и певица Дита фон Тиз, также известная как «королева бурлеска» и экс-супруга скандального исполнителя Мэрилина Мэнсона, рассказала о своей поездке в Венецию, по улицам которой прошлась в платье-вышиванке украинского дизайнера Виты Кин.

Соответствующий пост знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

«Чудесные дни в Венеции! Спасибо Вите Кин за это прекрасное платье, которое так идеально подходит для теплой погоды», - прокомментировала снимок Дита фон Тиз.

Стоит отметить, платья-вышиванки украинского бренда пользуются популярностью не только у модниц Украины, но и во всем мире. Так в платьях, сорочках от Виты Кин на публике показывались Маши Ефросининой, королева Нидерландов Максима, российская ведущая Ксения Собчак и другие знаменитости.

Победительница «Евровидения-2016», украинская певица Джамала, снялась в промо-ролике конкурса именно в вышиванке этого бренда.