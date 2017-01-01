Дитя цветов: Холли Берри порадовала пользователей сети обнаженным снимком в стиле хиппи

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Актриса опубликовала свой снимок в кружевной, оголяющей тело тунике

Холли Берри редко радует своих подписчиков в Instagram новыми снимками. 50-летняя актриса сейчас сосредоточена на воспитании двух детей и практически все время проводит с Налой и Масео. Поэтому, как в ленте новостей у пользователей появляется фотография Холли, то она тут же набирает сотню тысяч лайков. Несколько часов назад актриса опубликовала свой снимок в кружевной, оголяющей тело тунике, подписав пост: «Я, когда кто-то говорит: «Я сейчас приеду и у меня есть с собой вкусняшки!»

Пользователи, конечно, равнодушными не остались. Поклонники отметили, что актриса в хорошей форме, недоумевая как в таком возрасте можно иметь такую потрясающую фигуру.

Не так давно Холли Берри закончила работу в кинокартине «Kingsman: Золотое кольцо» (Kingsman: The Golden Circle). Съемки пришлись как раз на период бракоразводного процесса актрисы с Оливье Мартинесом. В какой-то момент СМИ сообщили, что пара передумала разводиться, однако аккурат к Новому году брак был все же расторгнут. При этом актеры остаются хорошими друзьями и продолжают вместе воспитывать детей.