Дизайнер Мелании Трамп рассказал, как ему работалось с первой леди США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не обошлось и без конфуза!

Наряды Мелании для торжественных мероприятий в честь инаугурации – были главной интригой тех дней.

СМИ наряду с модными экспертами гадали, кто же из дизайнеров, в конечном счете, будет работать с новой хозяйкой Белого дома.

Поскольку ряд модельеров отказались одевать первую леди. Но нужно отдать должное, на протяжении всех трех дней Мелания была на высоте. Каждый из образов обсуждался не только в сети, но и на страницах ведущих изданий мира. В частности, одним из самых ярких нарядов по праву можно назвать платье, которое она надела на торжественный бал.

И вот на днях дизайнер Эрве Пьер, который и помог первой леди создать его, рассказал в интервью Harpers Bazaar о том, как ему работалось с женой президента США:

«Все началось с того, что я принес Мелании на выбор несколько образцов ткани, и она без раздумий выбрала самый тяжелый, дорогой и красивый итальянский шелк. Она отлично разбирается в материалах, да и в моде. Многолетняя работа моделью не прошла даром. Мы сразу нашли общий язык».

Дизайнер не скрывал того, что их главной целью с Меланией было отойти от привычного образа первых леди и добавить в него что-то свое:

«Она абсолютно точно знала, что хочет большой вырез в форме лодочки, который открывал бы плечи. И еще она хотела «поддержать» его другими горизонтальными линиями, что мы и сделали за счет красного пояса».

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