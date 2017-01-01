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    Шоу-біз

    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны

    • Сьогодні, 15:13
    • Розсилка

    Теперь лучшее юмористическое шоу страны дает концерты во Дворце «Украина». Как это было, зрители смогут увидеть уже в пятницу в телеэфире

    Новый сезон «дизеля» решили начать самым масштабным в своей истории концертом с новой программой. 

    4 тысячи людей во Дворце «Украина» увидели более 20 номеров. Общая длительность концерта составила почти 4 часа. Помимо основного актерского состава «Дизель Шоу», в концерте приняли участие около 50 артистов - балет, хор, жонглеры, акробаты, модели и, конечно, много детей! А также на сцене «Дизель Шоу» появился фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк, сыграв в номере про украинскую радиостанцию самого себя.

    Второй раз принимал участие в «Дизель щоу» обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк. Его дуэт с Евгением Сморигиным в роли бабушки произвёл фурор в «Украине». Ребята даже в шутку предложили Василию отправиться в совместное Всеукраинское турне, которое у «дизелей» начинается 15-го марта.

     По хорошей традиции, в этот вечер шутили на бытовые и остросоциальные темы: любимые перепалки между тещей и зятем, блондинка провинилась перед мужем, губернатор и челендж с отжиманиями, реформы в Украине и многое другое. Наконец-то, полюбившийся миллионам зрителей номер «Від джерел до джерел» получил продолжение, посвященное введению квот на украинском радио. Финал этого номера заставил многих людей в зале задуматься.

    Отдельной линией праздничного концерта «Дизель Шоу», конечно же, была тема 8 марта. «Очередь за букетом», «Внук, отец и дед» готовят своим женщинам праздник, «Мужчины в магазине женского белья», «Женщины попали в КПЗ после корпоратива».

    Также читайте интервью с креативным продюсером «Дизель шоу» Егором Крутоголовом.

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    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны
    «Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны

     

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