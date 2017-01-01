«Дизель шоу» впервые выступили на самой большой сцене страны

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Теперь лучшее юмористическое шоу страны дает концерты во Дворце «Украина». Как это было, зрители смогут увидеть уже в пятницу в телеэфире

Новый сезон «дизеля» решили начать самым масштабным в своей истории концертом с новой программой.

4 тысячи людей во Дворце «Украина» увидели более 20 номеров. Общая длительность концерта составила почти 4 часа. Помимо основного актерского состава «Дизель Шоу», в концерте приняли участие около 50 артистов - балет, хор, жонглеры, акробаты, модели и, конечно, много детей! А также на сцене «Дизель Шоу» появился фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк, сыграв в номере про украинскую радиостанцию самого себя.

Второй раз принимал участие в «Дизель щоу» обладатель титула «Самый сильный человек мира» Василий Вирастюк. Его дуэт с Евгением Сморигиным в роли бабушки произвёл фурор в «Украине». Ребята даже в шутку предложили Василию отправиться в совместное Всеукраинское турне, которое у «дизелей» начинается 15-го марта.

По хорошей традиции, в этот вечер шутили на бытовые и остросоциальные темы: любимые перепалки между тещей и зятем, блондинка провинилась перед мужем, губернатор и челендж с отжиманиями, реформы в Украине и многое другое. Наконец-то, полюбившийся миллионам зрителей номер «Від джерел до джерел» получил продолжение, посвященное введению квот на украинском радио. Финал этого номера заставил многих людей в зале задуматься.

Отдельной линией праздничного концерта «Дизель Шоу», конечно же, была тема 8 марта. «Очередь за букетом», «Внук, отец и дед» готовят своим женщинам праздник, «Мужчины в магазине женского белья», «Женщины попали в КПЗ после корпоратива».

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