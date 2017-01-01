«Дизель шоу» выпустит на сцену детей

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Хотя мы и шутим для взрослых, дети считают, что мы прикольные – креативный продюсер шоу

В интервью «Главкому» креативный продюсер «Дизель шоу» Егор Крутоголов поделился творческими планами проекта на будущее. По его словам, возможно, скоро актерский состав шоу расширится детьми.

«Недавно у меня возникла мысль расширить актерский состав детьми. Потому что к нам на концерт приходит много детей. Хотя мы и шутим для взрослых, дети считают, что мы прикольные. Мы похожи на мультгероев - малышей просто нравится за нами наблюдать», - отметил Крутоголов.

По словам креативного продюсера шоу, скорее всего это будут приглашенные ребята, нежели дети актеров.

«Я не очень хотел бы, чтобы мой сын занимался актерской деятельностью в раннем возрасте. Я знакомился с судьбами детей-актеров, чаще всего это печальный опыт. Зритель влюбляется в образ ребенка, а когда он меняется, превращается во взрослого, зритель не воспринимает этого человека так же, как прежде. И карьера на этом у юного актера останавливается и часто заканчивается трагически», - отметил Крутоголов.

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