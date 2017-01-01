Длинноногая Бьянка Балти развлекалась топлес в Каннах

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Модель Бьянка Балти приняла участие в съемке в Каннах

Бьянка позировала на пляже топлесс, прикрывая грудь шляпой в стиле картины Рождение Венеры. Позже модель переоделась в черный купальник, который демонстрировал ее длинные ноги.

Модель ранее снялась для журнала Sports Illustrated для выпуска купальников 2017 года.

В свое время модель училась на графического дизайнера в Италии, но выбрала карьеру модели.

«Я была очень капризная, - рассказала в интервью Sports Illustrated красавица, - почему я и не посещала полностью университет, я гуляла с друзьями больше, чем ходила на учебу. Когда я начала работу модели, моя мать почувствовала облегчение».

Модель участвовала в рекламе марок Dolce & Gabbana и L'Oréal. Снималась для Vogue, Harper's Bazaar, W, и дизайнеров Roberto Cavalli, Donna Karan, Christian Dior, Valentino, Armani Jeans, Missoni, и La Perla. Звезда прогулялась по подиуму беременной, чтобы популяризировать радость материнства.

Бьянка родила двоих детей: дочь Матильду в 2007-м и дочь Мию в 2015-м от бойфренда Мэттью Макрэя, с которым до сих пор в отношениях.

Джерело: Gazeta.ua